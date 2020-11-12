Советует мама-спецназ: когда бежать к педиатру в разгар сезонных болячек

У природы, как известно, нет плохой погоды. Дыхание полной грудью – это ключ к здоровью Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Когда у тебя трое детей, то беготня по больницам отнюдь не доставляет радости. Поэтому дочерей я лечу сама и хожу в поликлинику только за справкой. Мне кажется это отличное решение, особенно сейчас, когда за углом поджидает невиданный доселе ковид.

Права ли я?

- И да и нет, - учит меня Наталья Юрьевна Шумеева, заведующая амбулаторией № 6 (а попросту детской поликлиникой), врач-педиатр, которая еще моих близнецов из роддома принимала. - Безусловно, каждая мама имеет некоторый опыт лечения. Если у ребенка во время респираторного заболевания симптомы одни и те же, то лечение будет одинаковым. Основные правила знают уже все мамы (правда не все соблюдают): обильное питье, проветривание комнаты, влажная уборка. Температуру до 38,5 не сбиваем, а только протираем влажной салфеткой подколенные зоны, ладони, стопы и ставим компресс на лоб, но исключительно на воде, без спирта или уксуса. Жар способствует выработке в организме природного интерферона и через пару дней температура стабилизируется и ребенок быстро пойдет на поправку. Главное удержаться и не пичкать малыша жаропонижающим раньше времени.

Наталья Юрьевна заведует амбулаторией №6 КУ «ЦПМСП №9 г. Донецка» и не престает принимать пациентов Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Как все просто!

- Отнюдь не просто! Если стопы и руки холодные, а температура высокая, то это тревожный знак. Наденьте варежки и носки, согревайте именно конечности, но не укутывайте тело. Следите за состоянием больного и тут самолечение неуместно. Какая бы не была мама опытная, педиатр имеет не только образование, но и огромный стаж работы. Я 28 лет лечу детей и видела много запущенных случаев. Бывает, малышей приводят в поликлинику в таком состоянии, что приходиться вызывать скорую помощь. Неправильное лечение самого простого респираторного заболевания может привести к гаймориту, отиту, бронхиту и даже пневмонии.

3. Детей не так просто заставить выпить большое количество жидкости, но трубочка превращает любое питье в коктейль: так гораздо веселее. Фото Татьяна Буланова

Но в больнице полно больных…

- Посмотрите в коридоре, много вы видите посетителей? – спрашивает Наталья Юрьевна. – Уже давно работает система предварительной записи на приём. Просто по телефону записываетесь и приходите в назначенное время. Если все родители будут соблюдать правила и уважать друг-друга, то какие-либо очереди исключены! Конечно, бывает когда день врача уже расписан, а мама вдруг приводит ребенка, в любом случае мы примем больного малыша.

Витамины лучше получать из овощей и фруктов, а таблетки и добавки назначает врач Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Или лучше вызвать врача на дом?

- На дом врача вызывают при высокой температуре, маленьком возрасте, в период эпидемий. Но лучше не болеть совсем. Родители самостоятельно назначают ребенку витамины, биодобавки и другие «полезные» таблеточки, чтоб не заболеть. Дорогие мои, не изобретайте велосипед! И уж тем более не мните себя детским педиатром. Не пренебрегайте элементарными профилактическими мерами: много гуляйте, пусть на столе дома всегда будут яблоки и груши, домашний компот или фруктовый чай, мёд и цитрусовые. Готовьте тыкву, свеклу и другие сезонные овощи, а белокочанную капусту и морковь предлагайте малышу в сыром виде. Будьте здоровы!

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