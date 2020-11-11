«Защита от коронавируса»: Народные дружинники ДНР раздали пенсионерам маски, перчатки и антисептики

Наборы разлетелись за несколько часов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

11 ноября в Донецке Народные дружинники раздавали пенсионерам маски, перчатки и антисептики. Благотворительная акция проходила в торговых центрах и на рынках. Жители с благодарностью брали наборы, вспоминая о своей молодости в СССР.

Народные дружинники ДНР раздали пенсионерам маски, перчатки и антисептики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Спасибо большое, - говорит дончанка Мария Захаркина. - Теперь какое-то время смогу не покупать средства защиты от ковида. Сейчас не всем по карману защитить себя, а пенсионеры больше всего подвержены заражению коронавирусной инфекцией.

Народные дружинники ДНР раздали пенсионерам маски, перчатки и антисептики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Такая помощь нужна! - достает маску из пакета работающий пенсионер Владимир Куприн - водитель «маршрутного такси». - Сейчас одна маска обязательно должна быть на водителе и еще несколько - у него в аптечке.

Подобных акций на территории Республики еще не было. Наборы разлетелись за несколько часов. Сейчас люди понимают всю важность масочного режима. Школьники и студенты пошли на занятия, а вторая волна коронавируса пока не ослабевает.

Народные дружинники ДНР раздали пенсионерам маски, перчатки и антисептики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Эту акцию проводим совместно «Народной аптекой», - рассказывает «КП» руководитель Народной Дружины ДНР Роман Трошин. - Она будет проходить на постоянной основе. Также с сетью социальных аптек поддерживаем жителей прифронтовых районов и проведение спортивных праздников.

В этот день подобные акции прошли и в других городах Республики.

Роман ТРОШИН Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас в ДНР больше трех тысяч народных дружинников. Штабы работают в каждом городе Республики. В Донецке, Макеевке и Горловке - в каждом районе.

- Наблюдаем за соблюдением правопорядка. Когда замечаем нарушения, подходим и делаем замечание. Задерживать, как это было в СССР, не имеем права. Мы можем быть дополнительными «глазами» и «ушами» для силовых структур Республики, - сообщил Роман Трошин.

Народные дружинники ДНР раздали пенсионерам маски, перчатки и антисептики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Добровольные помощники стражей порядка систематически поддерживают физическую форму и укрепляют силу духа. Их тренируют профессиональные спортсмены. Среди них - боксеры, кикбоксеры, мастера боевого самбо.

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