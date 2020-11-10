Сезон простуды в ДНР: Как уберечь здоровье

ОРВИ в этом сезоне банальной не назвать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сезонная простуда во время пандемии коронавируса может обернуться серьезными последствиями.

- Нет гарантии, что заболевший ОРВИ из-за снижения иммунитета не заразится коронавирусом, - сказала главный санитарный врач ДНР Мирослава Романченко.

Смешанные инфекции утяжеляют состояние пациентов. ОРВИ, как правило, легко поддается лечению амбулаторно. По данным еженедельного эпидемического мониторинга, в больницы с осложнениями после ОРВИ госпитализировали 66 человек. В основном это взрослые. Детей – около трети.

У какого процента болеющих ОРВИ ковид, покажет тестирование. Сейчас как никогда важно укреплять иммунитет. Медики советуют придерживаться нехитрых правил. Помещения нужно проветривать несколько раз в день и регулярно проводить в них влажную уборку. Прогулки на свежем воздухе должны быть не меньше часа каждый день. Высыпаться тоже важно; спать нужно не меньше 7-8 часов в сутки.

- Избегайте переохлаждения, больше двигайтесь и занимайтесь физкультурой, избегайте стрессовых ситуаций, - говорит начальник Республиканского центра здоровья Татьяна Ежикова. - Начните сбалансировано и качественно питаться. Ешьте больше овощей и фруктов, богатых витамином С. Он увеличивает выработку собственного интерферона организма (интерферон - основное противовирусное средство естественного происхождения).

Пейте минеральную воду - вирусы плохо переносят щелочную среду. Съедайте не менее зубчика чеснока в день. Ешьте рыбу и мясо, белок животного происхождения необходим для строительства иммунных клеток. Еще не забывайте про молочные каши (рисовая, овсяная, перловая) и нежирные кисломолочные продукты (творог, сметана, молоко, кефир, йогурт).

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