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«Аптечное жертвоприношение»: Как во время пандемии не потратить все деньги на лекарства и не паниковать

Донецкий психотерапевт дал дельные советы
Ольга ГАЛЬСКАЯОльга ГАЛЬСКАЯ
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Люди создают дефицит препаратов, часто скупая не нужные им лекарства

Люди создают дефицит препаратов, часто скупая не нужные им лекарства

Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно наблюдала картину. Захожу в аптеку и радуюсь маленькой очереди – всего два – три человека. Но не тут – то было! Женщина впереди меня основательно занимает место у окошка и достает листик с длинным списком лекарств. Звучным голосом, чтобы через плотную маску было слышно, начинает зачитывать.

Я не медик, но понимаю, что все препараты – иммуностимуляторы: БАДы, «на травках», синтетические. Даже на слух названия похожи, и наверняка, можно обойтись меньшим количеством. По поводу одного лекарства фармацевт спрашивает:

- А в какой дозировке вам назначили?

- Кто назначил? – Недоумевает женщина. – Я в Интернете этот список взяла! А потом, обернувшись к уже собравшийся очереди, громко заявляет:

- И такой набор должен быть в каждой семье!

Чек этой дамы затянул примерно на 15 тысяч. Причем, там не было ни антибиотиков, ни дорогих витаминных комплексов.

- На языке психологов это называется «аптечное жертвоприношение». Мол, если все это будет дома, никто из семьи не заболеет, - говорит врач – психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко. – Я видел, как люди буквально паникуют, когда дома нет сильного антибиотика, средства от кашля и т.д. Или увидели по телевизору рекламу препарата от гриппа, когда фотогеничный актер очень «быстро и вкусно» выздоравливает и снова становится счастливым. Такие чудо – порошки основаны на недорогом парацетамоле, но со вкусом лимона и после рекламной компании он стоит в разы дороже. Кстати, во времена «птичьего гриппа» состоятельные паникеры покупали спасительное средство от него. Одна ампула стоила сто долларов, а продавали только упаковку из пяти штук. В медицинской литературе не встречал ни одного случая выздоровления с помощью этого лекарства.

- От лекарственной паники можно избавиться?

- Если у человека есть деньги, то он будет покупать свое спокойствие, пока позволяет бюджет. Переубедить таких тяжело, да и окружены они, как правило, корыстными советчиками , которые и поставляют им чудо - пилюли. Но есть те, кто тратит последние деньги на сомнительные препараты. Тут выход только один – посмотреть в другую сторону. К примеру, на полезность утренней пробежки, лечебных комбинаций из свежевыжатых соков, меда, к примеру. Все ж дешевле, и наверняка полезнее.

Не сдавайся, дыши!

«Что делать, если после просмотра новостей, чтения соцсетей, буквально охватывает паника?» - один из часто задаваемых вопросов, - говорит Виктор Смирненко. - Люди жалуются, что у них буквально «отключается часть мозга, ответственная за все», дрожат руки, подкашиваются ноги. Мои советы таковы:

- Учитесь ловить панические атаки до их приближения. Умойтесь, подержите руки под холодной водой подольше

- Дышите. Выдох – длиннее вдоха. Минимум, подышите так минут пять, лучше у окна.

- Не гоните плохие мысли (это только усилит панику), а наблюдайте за ними со стороны. Во время пандемии от таких негативных эмоций никуда не деться, и лучший вариант – поблагодарите мысль за интерес к вам и займитесь чем – нибудь другим

- Не читайте в соцсетях паникеров, равно как и «ковидных диссидентов», а просмотру новостей лучше выделять определенное и небольшое время. После «закусить» это хорошим фильмом.

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