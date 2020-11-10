Гонщик из Донецка Виталий Бобылев: Я родился с жаждой скорости в крови

Гонки требуют от пилота высокого уровня вождения, максимальной концентрации. Фото: Дмитрий НОСОВ

Что вы знаете об автоспорте и его развитии в Донецкой Народной Республике? Да это же просто гонки - скажете вы. И тут я вам отвечу - автоспорт не так прост, как вы полагаете. Для того, чтобы узнать все тонкости этого увлекательного вида спорта я решила поговорить с человеком, который дни и ночи проводит в гараже, постоянно мысленно перебирает мотор, рискует на трассе и проводит все свободное время за просмотром гоночных чемпионатов - донецким гонщиком, одним из организаторов крупнейшего автомобильного сообщества ДНР АdrenalineTime, предпринимателем Виталием Бобылевым.

Автоспорт не так прост. Фото: Дмитрий НОСОВ

- Как вы оказались за рулём? С чего началась ваша автомобильная страсть?

-Мне часто задают этот вопрос и каждый раз, отвечая на него, я понимаю, что просто родился с жаждой скорости в крови. С раннего детства я увлечен гонками, машинами. Мне интересно как они устроены, что нужно жать и крутить, чтобы автомобиль ехал как можно быстрее.

-Но вы ведь могли стать автомехаником, например. Как же вы попали в автомобильный спорт?

-Я люблю не только копаться в машинах, но и развивать свои водительские навыки. Гонки требуют от пилота высокого уровня вождения, максимальной концентрации, организованности, реакции. К тому же, это неисчерпаемый источник адреналина.

Автоспорт не так прост. Фото: Дмитрий НОСОВ

Автоспорт не так прост. Фото: Дмитрий НОСОВ

-В каких соревнованиях вы принимали участие?

-За рулём я с четырёх лет. Я еще не доставал до педалей, когда отец сажал меня к себе на колени и с его помощью я управлял машиной. Уже тогда я воображал себя гонщиком, с огромной скоростью несущимся по трассе. В 9 лет занялся картингом, где в классе “KZ” завоевал одну бронзовую и две серебряные медали. Но самая большая моя страсть - кольцевые гонки. В дисциплине “Time аttack” в моей копилке есть бронзовые и серебряные награды класса “Street AWD”, также в качестве пилота я участвовал в украинском и белорусском этапах Lada Granta Cup.

-Вы сейчас упомянули Time аttack. Я знаю, что соревнования в данной дисциплине проходят в ДНР. Что такое Time аttack и какие еще виды гонок проводятся у нас в Республике?

-Да, кубок по Time аttack ежегодно проводит команда АdrenalineTime. Это уникальная разновидность кольцевых гонок, которые проходят на закрытой трассе, автодроме, кольце или гоночном треке на лучшее время круга. Каждому пилоту предоставляется несколько попыток, в которых он должен показать один лучший результат. Здесь нет очной борьбы между пилотами. Единственный противник, которого необходимо победить – это время. Кроме того, мы организовываем картинг, драг, слалом, автозвук.

-Вы, как и многие известные гонщики такие как Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Себастьен Лёб, отец и сын Сайнсы начинали спортивную карьеру с картинга. Расскажите, что это такое?

Автоспорт не так прост. Фото: Дмитрий НОСОВ

- Картинг — это основа гоночного спорта. Это ни с чем не сравнимые эмоции, почти физическое ощущение близости асфальта, скорость, испытание, стремление быть первым. Гонщики здесь соревнуются на картах - микролитражных автомобилях на маленьких колесах, без кузова, дифференциала и упругой подвески. Фактически он состоит из сиденья, рамы и маленького двигателя.

-Но ведь существует два вида картинга: прокатный и спортивный, так?

-Да. Прокатный известен как вид развлечения и доступен любому. Машины, используемые в прокатном картинге, не оснащены коробкой передач, управлять ими легко даже без водительских навыков. В спортивном картинге, который ориентирован на более подготовленных гонщиков, машины более мощные и имеют коробку передач. Картинг очень популярен и в Донецкой Народной Республике. Существует не один клуб, куда вы можете отправиться, чтобы почувствовать себя пилотом “Формулы-1”.

-Мне доводилось бывать на автомобильных мероприятиях команды АdrenalineTime и я знаю, что вы проводите соревнования по картингу одновременно со слаломом и автозвуком. Что это за дисциплины?

Автоспорт не так прост. Фото: Дмитрий НОСОВ

- Автослалом — это крутые повороты, разнообразные элементы разворотов, быстрый объезд змейкой конусов, как передним, так и задним ходом. Представьте себе автодром, на котором расставлены искусственные ограждения – конусы, покрышки, стойки. Они отмечают маршрут и траекторию следования автомобиля по этому автодрому. Слалом считается одним из самых зрелищных видов автогонок, потому что движение машин всегда сопровождается визгом шин, дымом и запахом палёной резины. Водителю необходимо иметь высокий уровень вождения. Помимо общих навыков важно максимально четко чувствовать габариты своей машины, подачу газа на ведущую ось, уметь просчитывать наилучшую линию движения, стабилизировать в нужной ситуации автомобиль и делать скоростные развороты.

Что касается автозвука, то эти соревнования напоминают шумные автомобильные шоу: множество запаркованных автомобилей с открытыми капотами, дверями и багажниками, демонстрирующие свои аудиосистемы. В данной дисциплине при помощи специального прибора судья определяет уровень максимального звукового давления SPL. Участники делятся на несколько классов: Новичок (до 1 кВт мощности усилителей), Любитель (до 2 кВт) и Профессионал (свыше 2 кВт звука).

-Ничего себе! Получается, чтобы победить в этой дисциплине совсем необязательно даже с места трогаться. Достаточно, чтобы твою машину трясли звуковые волны. Можно теперь подробнее остановиться на драге - дисциплине, которая известна еще и благодаря американской медиа франшизе “Форсаж”?

- Драг-рейсинг - чисто американское изобретение. Он представляет из себя гонку на максимальное ускорение по прямому участку трассы с твёрдым покрытием на 402 метра (реже 804 м).

Автоспорт не так прост. Фото: Дмитрий НОСОВ

-Почему именно такие цифры?

-Драг-рейсинг еще называют стритрейсингом, то есть изначально заезды проводились прямо на городских улицах. 402 метра — это расстояние от светофора до светофора. Кроме того, такая дистанция оптимальна для максимального ускорения, на которой ещё можно наблюдать и старт, и финиш. В каждом заезде принимают участие только два автомобиля или мотоцикла.

Что касается самой гонки, то она может быть начата любым способом, который включает в себя развевание флага и опускание руки. Мы же используем профессиональную телеметрию, которую еще называют рождественской елкой, имеющую два набора огней для каждой полосы. Когда оба водителя готовы, елка активируется, освещая три больших желтых огня, зеленый свет загорается в конце. Победителем становится гонщик, у которого самое низкое время реакции и истекшее время.

-Виталий, скажите, почему автоспорт так популярен в ДНР?

-Все просто. Скорость для нас - смысл жизни. Шум мотора и запах резины — это то, чем мы готовы жить.

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