Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 ноября 2020 года: за все время заразились 7993 человека

Ежесуточный прирост – в районе 200 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в ДНР за все время выявили у 7993 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За прошедшие сутки коронавирус выявили у 198 жителей, выписаны 68 человек, 17 умерли, - говорится в сообщении.

С учетом последних данных, в Республике подтверждено 7993 случая новой коронавирусной инфекции: перенесли болезнь 3762 человека, скончались - 704, остальные продолжают лечение в стационарах и амбулаторно.

На Украине суточный прирост больных COVID-19 составляет 10 842 человека. С начала пандемии там заразились вирусом 479 197 человек, летальных случаев - Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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