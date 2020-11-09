Как отразится изменение Указа Президента РФ о признании документов ДНР и ЛНР на жителях Донбасса

Более 350 тысяч граждан Республик получили российское гражданство Фото: Олег РУКАВИЦЫН

5 ноября внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 18.02.17 г. №74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Из названия и текста Указа исключена формулировка «гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим».

В чем же суть этих изменений? «Комсомолка» попросила пояснить депутата Народного Совета ДНР Анастасию Селиванову.

- Данный Указ гарантирует признание документов ЛДНР, выданных не только гражданам Украины и лицам без гражданства, но также иностранным гражданам и россиянам. Не будем забывать, что более 350 тысяч граждан Республик получили российское гражданство. Пришло время изменений, которые позволят также признавать действительными документы граждан России, выданных на территории ДНР и ЛНР, - пояснила Анастасия Селиванова. - Некоторые наши граждане давно не используют свой паспорт Украины, у кого-то он стал недействителен по достижении возраста 25-ти или 45-ти лет, у кого-то он утерян или испорчен, поэтому предъявить этот документ на территории РФ они не могут.

Речь идет о документах, удостоверяющих личность (паспорт ДНР и ЛНР); документах об образовании и (или) о квалификации; а также это свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти; свидетельства о регистрации транспортных средств; регистрационные знаки транспортных средств.

- Немало российских граждан женились в ЛДНР, имеют детей и вот, когда они привозят семьи для регистрации в РФ, возникают вопросы к их документам. А некоторые дети и не имели документов, подтверждающих гражданство Украины, если их совершеннолетие пришлось на период после 7 апреля 2014 года, - рассказала депутат. - Приведу пример. Ребенок никогда не имел паспорта Украины, вступил в гражданство РФ вместе со своими родителями, получил школьный аттестат ДНР и планирует поступать в ВУЗ России. Он не гражданин Украины и не лицо без гражданства - он гражданин РФ. Согласно прошлой редакции Указа, признать в ВУЗе его аттестат не могли. Вот такая правовая коллизия.

Или вот еще. Житель ДНР, получив гражданство РФ, переехал на ПМЖ в Россию. Предъявляя свидетельства о рождении своих детей в Пенсионный фонд мог столкнуться с вопросом: «В Указе о признании документов из ДНР написано «гражданам Украины, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», а вы теперь - россиянин, постоянно проживаете в России. Значит Указ не совсем о вас...»

Сейчас это ограничение снято и это еще один шаг к признанию. Это расширение перечня лиц, у которых признаются в РФ документы, выданные на территории ЛДНР, независимо от гражданства.

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