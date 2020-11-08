Резкое похолодание в Донецке: Когда ждать морозов и первого снега

В Донецк пришло похолодание Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Весь октябрь и первые дни ноября 2020 года радовали горожан теплыми осенними деньками. Погода в столице ДНР была по-настоящему сказочной и уютной: радовали приятное солнце и золотая листва.

Однако в конце грядущей недели наблюдается резкое похолодание в Донецке. Жители уже переоделись в зимнюю одежду, многие выходят на улицу в шапках и некоторые даже в перчатках.

- Уже невозможно посидеть на лавочке или долго говорить по телефону на улице, стало холодно, - говорит дончанка Валентина Семенова. – Теперь остается ждать снега и новогоднего настроения. А с друзьями будем отдыхать и общаться в кафешках.

По прогнозу синоптиков, первые морозы ожидаются уже в среду, 11 ноября. Температура воздуха в этот день будет колебаться от -1° до +6 °. Последующие дни тоже будут морозными, а «минус» будет только расти. В четверг от -2°, в пятницу от -3°, в субботу – от -4°.

При этом погода в Донецке на следующей неделе будет преимущественно ясной и без осадков.

Многих интересует вопрос, когда выпадет первый снег в Донецке.

- С нетерпением ждем, когда выпадет снег, - говорит дончанин Валерий Степанов. – Тогда улицы не будут такими серыми, и наступит предновогоднее праздничное настроение. А еще будем ходить с семьей кататься на санях с горки и лепить снеговика.

Первый снег в 2019 году расстелился 3 декабря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Синоптики прогнозируют, что первый снег в Донецке может выпасть 23 ноября 2020 года. Однако осадков будет не много. 24 ноября – снег с дождем. А с 25 по 29 ноября будет дождливо, поэтому «белое покрывало» не задержится.

Стоит отметить, что прогнозы синоптиков не могут быть точными на сто процентов. Погода может измениться в любую минуту. Так, например, первый снег в Донецке, должен был выпасть 27 октября, но, увы – на улице было солнечно и тепло.

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