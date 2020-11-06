Чиновники советуют оформить талон электронной очереди на максимально близкую дату. Фото: Евгений Исаев

Миграционная служба продолжает принимать заявления на получение паспорта ДНР и вступление в российское гражданство. Открыты дополнительные окна приема лиц, обратившихся с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации. Но как видно из фото, очереди не иссякают. По нашим данным, сейчас у некоторых сотрудников миграционки если не коронавирус, то ОРВИ. Возможно, причина в этом.

Кстати, в любом отделении государственного предприятия «Почта Донбасса» можно оформить талон электронной очереди в МС МВД ДНР на максимально близкую дату для подачи документов на гражданство Российской Федерации.

В миграционную службу ДНР очереди не иссякают. Фото: Евгений Исаев

Электронные талоны, оформленные на едином портале государственных услуг, являются официальными, а граждане, обратившиеся с данными талонами в территориальные подразделения Миграционной службы, подлежат обязательному приему.

В миграционную службу ДНР очереди не иссякают. Фото: Евгений Исаев

В миграционную службу ДНР очереди не иссякают. Фото: Евгений Исаев

В миграционную службу ДНР очереди не иссякают. Фото: Евгений Исаев

В случае получения необоснованного отказа в приеме документов на приобретение гражданства Российской Федерации в каком-либо из территориальных подразделений Миграционной службы, гражданам необходимо обращаться по номеру телефона горячей линии 494 или 071-099-49-49.

В миграционную службу ДНР очереди не иссякают. Фото: Евгений Исаев

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