Почему паспорта в ДНР выдаются так медленно

Еще летом прирост получения российских паспортов составлял по 1000 человек в день, то сейчас эта цифра упала до 1500 человек в неделю. Фото: ДАН

Один знакомый обратил внимание на то, что если еще летом прирост получения нашими гражданами российских паспортов составлял по 1000 человек в день, то сейчас эта цифра упала до 1500 человек в неделю. И загвоздка вся, естественно, в получении паспорта ДНР - там и проверок куча, и очереди до 2023 года и т.д. Чего там перечислять, вы и сами все знаете. А где искать правду, никто не знает.

Ну, журналист не был бы журналистом, если б не имел свои источники информации. Позвонил я знакомым девчонкам из "миграционки", как живете-работаете? А ответ ошарашил. Или огорошил, точного слова не подберу. Из пяти сотрудников на весь район, на десятки тысяч человек, их всего две работают сейчас. Причем одна постоянно в разъездах - то в управление, то с документами, то еще куда по служебным делам, а вторая - на приеме. Ну и трое на больничном, как не береглись, а заразы от посетителей нахватались.

Ну и сколько по-вашему может принять людей один человек, если он и на паспортах ДНР, и на паспортах РФ, и на прочих вопросах. В час по чайной ложке, это еще круто сказано.

Какой выход видят во всем этом? Понятно, что нужно расширять штат, набирать сотрудников. МВД уже не раз объявляло набор. Однако, везде есть подводные камни. Кого зря в МВД не возьмут, требования там к людям свои, которые никто не отменял. Дальше обучить человека надо, экзамены принять, чтобы доступ он к "секретке" и личным данным получил. Это тоже кому зря не поручишь. Вся эта процедура займет минимум год. А паспорта, увы, нужны всем здесь и сейчас. Вот и мучаются девчонки.

А со своей стороны я еще одну загвоздку подскажу. На будущее. Допустим, настанет день, когда все будет в шоколаде, и все наши граждане получат вожделенные паспорта. А куда тогда девать освободившихся сотрудников "миграционки"? В ППС переводить? Потому при наборе в МВД и отдают предпочтение мужчинам. А они не шибко в "миграционку" идти хотят. Тяжко там сейчас.

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