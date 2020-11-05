100 дней «перемирия» в Донбассе: Украинские военные продолжают обстреливать окраины Донецка

Елена Скрыпник с 8-летней Валерией пережили не один обстрел Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В самом удаленном от центра Донецка прифронтовом Петровском районе жителям до сих пор неспокойно. Дыхание войны в первую очередь испытывает на себе поселок шахты «Трудовская». От самого градообразующего угледобывающего предприятия осталось одно название. После артударов ВСУ оно, по оценкам ученых, не подлежит восстановлению. Но вопреки всему поселок понемногу оживает.

МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ВЕРНУЛИСЬ

Автостанция «Трудовская» встречает пассажиров пострадавшим от обстрелов павильоном, он весь изрешечен. Окна магазинов до сих пор забаррикадированы мешками с песком, чтобы смертоносный металл не летел внутрь. Из положительных изменений - аптека. Она открылась здесь впервые с начала конфликта.

Сразу за автовокзалом начинается частный сектор. О близости фронта напоминают разрушенные дома и дыры в заборах. Седьмой год украинские военные базируются за рекой Осиновой, ставшей линией разграничения сторон. На противоположном берегу находится занятая ими Марьинка.

Отсюда до позиций нациков с полкилометра.

- Сегодня ночью и утром стреляли, - останавливает свой велосипед местный житель Валентин Качанов. - «Гэпнули» по разу из миномета. Украинские вояки пытаются спровоцировать наших защитников на ответный огонь.

Местный житель Валентин Качанов помогает односельчанам восстанавливать разрушенное жилье Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- А было ли во время перемирия тихо?

- Да, с месяц.

- Сколь сейчас жителей в поселке?

- Многие вернулись. Около тысячи человек постоянно проживают. Это не только старики, но и семьи с детьми. Им регулярно помогает «Красный Крест». Еще полторы тысячи – проведывают свои дома. Некоторые приезжают обработать огород, покормить собаку, а на ночь уезжают, по-прежнему опасаясь обстрелов. Они снимают квартиры и как никто ждут окончания войны.

- Насколько украинская сторона соблюдает Минские соглашения?

- Периодически слышно перемещение бронетехники в стороне Марьинки – настолько близко подъезжают танки и гаубицы. Нередко оттуда украинские снайперы стреляют по мирным жителям. Бывает, что над Трудовскими кружат беспилотники – не только разведчики, но и ударные, которые сбрасывают взрывные устройства.

Так на Трудовских выглядят восстановленные дома Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Возле дворов ухоженные цветники Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ШКОЛУ ВСУ СРАВНЯЛИ С ЗЕМЛЕЙ

В поселке немало восстановленных домов. Обращает на себя внимание то, что возле некоторых дворов вместо испещренного воронками асфальта выложена новенькая плитка, а цветники ухожены.

На улице Черногорской я услышал доносившийся из двора разговор матери с дочерью. Елена Федоровна собирала 8-летнюю Валерию на хореографию в центр Петровки. Когда же узнала, что я - корреспондент «Комсомольской правды», то сразу же предложила пройти в дом.

75-летняя Людмила Зоря - мама Елены Скрыпник - показала мне на стенах и потолке отметины от осколков. В 2014-м году ее прямо здесь контузило, а из окон вылетели стекла.

Людмила Леонтьевна вспоминает, что в начале войны, когда украинские военные наступали, на Трудовских девять месяцев не было электричества и газа.

- Валерии было два с половиной года, когда началась война, - подключилась Елена Федоровна. - Все это время ребенок находился здесь.

Валерия Скрипник – гордость Трудовских. Девочка учится на одни пятерки и мечтает увидеть поселок процветающим Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас Лера ходит в 114-ю школу в центре Петровского района. Родная 106-я после артударов украинской артиллерии теперь подлежит лишь сносу.

- Третий день как дочь пошла в школу, - рассказывает Елена Федоровна. – Дистанционка – это не то. Контакт учителя с учениками на уроке не заменят никакие мультимедийные приспособления.

У Валерии много похвальных листов за отличную учебу и дипломов по хореографии.

- Когда Лера была во втором классе, в Олимпиаде по английскому языку для учеников 3-х классов заняла третье место, - с гордостью говорит Елена Скрыпник.

Сейчас Валерия посещает занятия по хореографии в бывшем Дворце пионеров. Она танцует в ансамбле «Шарм», в котором является самой юной участницей.

- Мы танцуем русские народные танцы и классические, - говорит девочка.

Лера показывает свои тетрадки и рассказывает, что в школе за несколько дней уже многое наверстали.

ДОМ ВОССТАНОВИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Семья Скрыпник не относится к категории тех, кто ждет помощи от власти. Елена говорит, что жить нужно здесь и сейчас. Она с супругом Григорием трижды за свои деньги вставляла в окна новые стеклопакеты.

Людмила Зоря показывает подсобное домашнее хозяйство. Международный Комитет Красного Креста этим летом дал семье Скрыпник живых курей: 13 несушек и 9 бройлеров Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В администрации Петровского района нам говорили, чтобы сохраняли чеки, - вспоминает Елены Скрыпник. - Когда появится возможность, обещали компенсировать. Но возможности пока нет. Есть люди, которые пострадали сильнее нас. Пусть в первую очередь оказывают помощь тем, кто остался без крыши над головой.

- Говорят, что здесь людей нет, мол, одни алкаши, - в сердцах говорит Елена. – Конечно, кто-то от горя прикладывается к бутылке. Но только посмотрите, сколько детей возле дворов играет.

СПРАВКА «КП»

По данным Управления Народной милиции ДНР, украинские боевики больше 200 раз безнаказанно нарушили режим прекращения огня. Усиленное дополнительными мерами перемирие действует с 27 июля. Соответствующий документ, принятый сторонами конфликта на минской площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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