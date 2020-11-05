Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 ноября 2020 года: За все время заразились 7285 человек, выздоровели - 3566

В Республике «кислородные» койки в дефиците Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восемьдесят один человек заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- На сегодняшний день в Республике всего подтверждено 7285 случаев заболевания: выписаны 3566 человек, проходят лечение 3073, умерли 646, - говорится в сообщении ведомства.

На Украине суточный прирост заразившихся COVID-19 составляет 9850 человек. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 430 467 граждан, умерли 7924 человека.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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