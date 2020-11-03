Почему я хочу жить в Донецке: взгляд жителя Европы

Все мы - заложники стереотипов, которые старательно нам вкладывают в головы. Фото: Евгении Ка

Все чаще в последние годы слышу о тех, кто уже уехал или собирается уехать из Донбасса. Аргументы самые разные - от банальной невозможности найти применение силам уважающему себя специалисту до отсутствия перспектив у подрастающего поколения. Тем удивительнее было для меня откровение моей знакомой, успевшей побывать не один раз в Донбассе до того, как карантин захлопнул границы ее страны. Живет она в Эстонии и призналась, что мечтает перебраться в Донецк. И не просто мечтает, а ищет пути, как эту мечту воплотить.

- Понимаешь, когда я впервые приехала к вам, я будто оказалась в родном доме, - признается Анастасия (имя героини изменено). - До этого такое ощущение родного пространства было только в Питере. Это сложно описать. Будто воздух тебя обнимает, и душе тут хорошо и спокойно. Сама себе изумлялась, а в какой-то день пребывания на земле донецкой была вынуждена признать, что изменила Санкт-Петербургу. Вы все слишком заблуждаетесь насчет Европы, встречаю много стереотипов относительно жизни у нас. При этом в Эстонии я никогда не чувствовала себя дома, хотя там - работа, налаженный быт, благоустроенная квартира…

Родина это там, где хорошо твоей душе. Фото: Евгении Ка

Я попросила Настю рассказать о стереотипах, которые, на ее взгляд, часто питаем мы относительно Европы, а также постараться объяснить, почему она так хочет жить в Донецке.

Понятно, что этот материал сугубо субъективен и не претендует на статистическое исследование, это просто взгляд со стороны. И тем интереснее, что из Европы, которую принято называть «сытой» и «благополучной».

На центральной площади Донецка Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Говорится одно, на деле - другое

- Удивляет, что вы думаете, будто у нас, в Европе, все по закону. Это далеко не так, - рассказывает Настя. - Только если у вас хоть как-то озвучиваются проблемы, особенно в России, где оппозиционные СМИ себя прекрасно чувствуют, то у нас вы не услышите альтернативного мнения. Вся информация преподносится только о том, как у нас хорошо. А мне вот кажется, моя страна взяла от Европы все самое плохое, что только можно, проигнорировав какие-то ценности, которые есть в той же Германии, Франции. Вы удивитесь, но у нас тоже есть кумовство и блат при устройстве на работу. Он есть во всех странах Европы, только говорить об этом не принято.

Донбасс умеет притягивать "своих" людей. Фото: Евгении Ка

Вообще, вы слышите много вранья. Скажем, зарплата водителя-дальнобойщика у нас 1200-1500 евро, а у вас озвучивается цифра в 3000 евро, чтобы завлечь гастарбайтеров. А еще везде звучит, что у нас пенсии у всех 1 тысяча евро, вот только не говорят, что минимальная пенсия - 400 евро. При этом коммуналка обойдется в большую половину этой суммы, остальное съедают лекарства.

Не все бывает таким, как кажется на первый взгляд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Язык только один - эстонский

Государственный язык в Эстонии только один - эстонский. Вы не встретите никаких вывесок на русском языке, хотя половина жителей общаются на нем. Доходит до маразма, когда даже дорожные указатели - исключительно на эстонском языке. На какого туриста они рассчитаны?! Правда, при этом у нас есть и эстонские, и русские школы, в отличие от той же Украины. Этот вопрос поднимался еще лет 15 назад, русские школы тогда тоже хотели искоренить. Но страна маленькая, здесь не хватало специалистов для обучения на эстонском. Но гайки закручивали. Например, увольняли учителей русского языка, которые не смогли сдать экзамен по эстонскому. Называлось это профнепригодность. Кругом ведется обслуживание на эстонском языке, даже в медицине - человек приходит за помощью, а ему заявляют, что не понимают по-русски. Это совсем за гранью! И такой нацизм поощряется.

Испытания закалили дончан, но не сломили Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Бесплатная медицина - если повезет

Следующие ваши розовые очки - о нашем медицинском обслуживании. Если надеетесь, что там европейский уровень, спешу разочаровать. Когда у нас только появилась возможность выезжать в Европу, то моя знакомая поехала в Италию, где у нее случился отит. В очереди в пропускном пункте больницы она просидела 10 часов! Я была в шоке, когда услышала это. И дело не в том, что она иностранка, там в очередях сидели и местные жители.

А теперь все это и в Эстонии. Больничный лист первые пять дней у нас вообще не оплачивается, являясь просто уважительной причиной для отсутствия на работе. Затем три дня оплачивает структура, подобная вашим профсоюзам, и только с 9-го дня начинает платить работодатель. Причем начисляется только 60% от зарплаты и с них же снимается налог.

"Знакомых" препаратов в Европе не найти Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Из хорошего: да, у нас есть страховка, позволяющая приобрести медикаменты и оплатить процедуры, обследования, операции. Это за счет налогов, которые отчисляют с работы - неважно, заняты ли вы в частной организации или государственной. Вот только в здешних больницах вы не найдете привычных вам препаратов, не найдете даже европейских аналогов, а лекарства тут стоят на порядок выше, чем в России. Есть еще одно «но». Так, попасть к врачу по бесплатному талону возможно, но вам назначат прием через пару месяцев. А если вы пойдете по платному талону, то все обследования, назначенные доктором, будут, соответственно, платные. К слову, МРТ у нас стоит 350 евро (1 евро - 90 рублей), а средняя зарплата в Эстонии - 580 евро.

Можно, конечно, вызвать «скорую», которая доставит вас к врачу, но она, во-первых, приезжает не на все вызовы, а во-вторых, в приоритете будут, как ни странно, наркоманы. Ведь наша страна борется с наркоманией, такие деньги на это выделяются! Хотя всем понятно, что она - лишь трафик между другими государствами и на это живет. Поэтому в приоритете «скорой» будет наркоман с передозом, а не человек с сердечным приступом. Потому что - бизнес. Но вы об этом никогда не услышите по телевизору. А ценятся у нас в основном пожилые врачи, получившие образование еще при Советском Союзе. Но таких, увы, мало.

Земля терриконов и степей. Фото: Евгении Ка

Продолжение следует

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