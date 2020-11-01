Фоторепортаж: В Донецк пришла настоящая осень

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень. С пожелтевших деревьев уже осыпается листва, жители достают зонты, чтобы не промокнуть под дождем (до этого их не было несколько месяцев). А природа радует нас своими пейзажами, которые не могут не радовать. Каким был первый день ноября - в объективе «Комсомолки»

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая осень Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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