Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 ноября 2020 года: За сутки выздоровели 2 человека, умерли – 23

Каждый день в спасительном кислороде нуждаются новых 50-60 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 6873 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 31 октября, выявлено 93 случая заболевания, - говорится в сообщении. - За сутки выписано 2 человека. Кроме того, зарегистрировано 23 летальных случаев – мужчины в возрасте от 48 до 84 лет и женщины в возрасте от 56 до 78 лет.

По данным Минздрава, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2826 пациентов, выписаны - 3469 человек, летальных случаев - 578.

За сутки выявлено 142 случая пневмоний, из них госпитализировано 78. Всего на лечении 2345 пациентов с пневмониями, из них 527 на кислородной поддержке (+35 за сутки).

- В инфекционные стационары уже поступила первая партия передвижных кислородных концентраторов (30 аппаратов), - заявил и.о. министра здравоохранения Александр Оприщенко. - Они выделяют из воздуха молекулы кислорода и подают его тяжелобольным в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе. Теперь сможем помочь большему количеству пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. Благодаря нормализации уровня кислорода в крови состояние тяжелобольных существенно улучшается.

Ожидается, что в ближайшее время поступят еще 132 концентратора. Их хватит дооснастить имеющиеся госпитальные базы.

Всего в мире на утро 1 ноября 46 406 405 подтвержденных заболевших COVID-19 (+148 691 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 1 ноября всего 395 440 инфицированных (+7959 случаев за сутки). Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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