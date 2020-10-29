Пять причин побывать в Донецком ботаническом саду осенью

Здесь всегда можно насладиться цветением растений, их ароматом, даже если за окном холодный ветер и унылый дождь Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донбассе сентябрь уже справедливо считается еще одним месяцем лета, настолько он солнечный и теплый. Но все же осень приходит и в Донецк, правда, откладывая свой визит до последних чисел октября. Тут тебе и ветра, и дожди, а вкупе с ужесточением карантинных мер – отменой нормальной учебы, массовых мероприятий, все это вполне может ввергнуть в хандру даже сильных духом. Куда бежать? Всем в сад! В Донецкий ботанический сад! И для этого есть несколько причин.

Настоящие тропики Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Причина №1 Кому не хватило красок лета

Сложности с пересечением границ, материальные проблемы сделали летний отдых для большинства дончан недосягаемым. А потому можно пополнить дефицит впечатлений, побывав с семьей и друзьями в ботаническом саду. Здесь еще можно полюбоваться коллекциями хризантем.

- Коллекция «Хризантемы» формируется у нас с 1967 года. Она представлена 47 зимостойкими сортами хризантемы садовой и тремя дальневосточными видами рода хризантема – корейской, арктической и Завадского, - рассказывает заведующая лабораторией цветоводства ботанического сада Инна Макогон. – А полюбоваться цветением хризантем мы можем, начиная с августа (а у отдельных сортов – даже с июня) и до первых морозов.

Отцвели уж давно хризантемы в саду - это в песне. А в Донецке они еще цветут. Поспешите! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ботсад удивляет своими красками даже глубокой осенью Фото: Юлия АНДРИЕНКО

До сих пор радуют глаз розы всех оттенков. Их разноцветие среди желтой листвы и пожухлой травы удивляет. Есть здесь и вечнозеленый японский сад. А еще тут повсюду уютные беседки, лавочки, в этом году построили детскую площадку. Отдыхайте, наслаждайтесь природой, но только без ловли рыбы и разжигания костров.

Причина №2 Побывать в тропиках, не выезжая из Донецка

- Мы проводим экскурсии для групп до 10 человек. Масочный режим, социальная дистанция, конечно, соблюдаются, - рассказала начальник организационно-просветительского отдела ботсада Ирина Бурдина. – И когда бы вы не побывали в нашем оранжерейном комплексе, открытия вам гарантированы. Здесь нет четкой сезонности, а потому всегда цветет что-то новое. Продолжительным цветением радуют посетителей гибискусы, бугенвиллеи, пахистахисы и другие растения. Сейчас вот зацвела цейба – дерево из субтропиков и тропиков Южной Америки. При этом в ходе роста она становится пустотелой, что делает ее идеальным сырьем для производства каноэ - из одной большой цейбы можно получить сразу несколько десятков каноэ.

Экскурсии сейчас проводятся для небольших групп посетителей, обязательно наличие маски Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А вообще здесь всегда можно насладиться яркими красками, полюбоваться экзотическими растениями, собранными из разных уголков мира. Ведь вниманию дончан открыты пять оранжерей, где на площади 2660 м² произрастают более 3000 видов растений. В каждой из них аромат стоит такой, что полное впечатление, будто я где-то в Крыму или на Кавказе.

Стоимость экскурсии совсем невысокая, а сколько нового можно узнать! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Причина №3 Вернуть веру в разумность жизни

Хаос, в который, так или иначе, погружается мир с военными конфликтами, пандемиями и мерами по их профилактике, порой рождает сомнения в разумности человека. Здесь, в ботсаду, слушая экскурсовода, возвращается вера в то, что все в этом мире неслучайно, а устроено по разумным законам гармонии и сообразности.

Всю эту красоту сотрудникам приходится поддерживать ежедневно Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В оранжереях собрано множество растений с удивительными свойствами.

Например, нолина, которую еще называют бутылочным деревом, конским хвостом. У самого основания ствола она образует расширение, запасая воду в таком количестве, что животные в засуху разбивают копытом это основание и пьют оттуда воду.

Бутылочное дерево запасает воду в основании ствола Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Или вот, скажем, стапелия, которую еще называют цветок-вонючка. Ее цветы обладают запахом тухлого мяса и привлекают мух для опыления. Они даже цветом напоминают мясо.

Его цветы даже расцветкой напоминают мясо Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А цереус перуанский, состоящий как бы из граней, умеет регулировать свою температуру. Когда одна его грань раскаляется под солнцем до очень высоких температур, другая остается прохладной.

Есть тут фикус бенгальский, который «умеет ходить». Изначально посаженный вблизи дорожки, он, с помощью придаточных воздушных корней, переместил ствол ближе к свету, чтобы получать его как можно больше. А плотные листики его завернуты в форму чаши и смотрят вертикально вверх. В природе во время дождя оно набирает туда достаточный запас воды и, при необходимости, само поливает себя, опустив чаши листиков.

Чем не существа разумные?!

Наверное, так выглядел рай! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Причина №4 Погулять по аллеям, пошуршать листвой, провести фотосессию

Парковая зона ботанического сада встретила меня тишиной и спокойствием. Будний день, посетителей немного, а потому покой и умиротворение обеспечены. Брожу по листве, благо ее золото тут не спешат убирать, как в городе. Вдруг из-под ног вспархивают яркие бабочки. Завсегдатаев ботсада не удивишь белками, фазанами и зайцами. Где-то кипят политические страсти, решаются судьбы мира, а здесь такое ощущение, что ты попал в другое измерение. Да, ты понимаешь, что вечно тут быть не можешь, рано или поздно придется возвращаться в городскую суету, но возвращаться отдохнувшим, напоенным силой и готовым к любым подвигам, которые потребует жизнь.

Уж небо осенью дышало... Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Глядя на аллеи парка, приходит мысль, что здесь неплохо бы устроить фотосессию, а уже на выходе встречаю свадьбу. Немолодые новобрачные, обнявшись, позируют у березок.

Причина №5 Побывать на мероприятиях, которые круглый год организовывают сотрудники ботсада

Например, в эту пятницу, 30 октября, будет вечерняя атмосферная экскурсия «Мистические тропики». На ней дончан ждут сказания, легенды, поверья о зельях, талисманах и многое другое. А проходить она будет при свете фонариков и свечей. А вообще подобные мероприятия проводятся к различным праздникам – к Новому году, 8 марта и т.д. Ко Дню влюбленных здесь расскажут о любовных приметах и поверьях, а какие-то мифы здесь развенчают. Например, известный всем плющ. Часто в народе говорят о том, что это растение не для семьи и даже называют его «мужегоном».

Подготовка к пятничному мероприятию Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Растение оговорили напрасно, наоборот, как плющ прилепится, так и жена к мужу, - смеется Ирина. – Или, например, знакомая всем легенда о цветущем папоротнике, цветок которого дарит его обладателю магическую силу. Даже взрослые люди все еще верят, что цветущий папоротник можно найти в ночь на Ивана Купала, а сорвав цветок, нужно уходить не оборачиваясь, иначе потеряешь рассудок. Но на самом деле папоротник размножается спорами.

Чтобы попасть на тематические экскурсии, нужно заранее записаться по телефону: 071-320-64-94

Обычные экскурсии доступны всем желающим в любой день с 10.00 до 16.00. Цена за вход в парковую зону составит 30 рублей для взрослых, для льготных категорий – 20 рублей, дошкольникам – бесплатно. Экскурсия по оранжереям – 50 рублей, стартует в начале каждого часа (обязательно наличие защитной маски).

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