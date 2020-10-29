Юлия Чичерина: Сдадим Арцах сегодня - завтра потеряем Донбасс

Юлия Чичерина поддерживает Донбасс с самого начала конфликта. Фото: Денис Григорюк

Российская рок-певица Юлия Чичерина, известная своей поддержкой событий Русской Весны и Республик Донбасса, сделала заявление, касающееся поддержки Россией братских народов.

- Сдача Россией Арцаха равносильна сдачи Донбасса и Крыма. Турция, как была, так и остается страной НАТО и она ведет с нами войну не только в Сирии: Анкара поставляет Киеву «Байрактары» - для атаки на ДНР и ЛНР, курирует террористические группировки, которые планируют теракты в России, поддерживает предательский крымско-татарский меджлис - члены этой организации боролись против возвращения Крыма в Россию и затем бежали на Украину, откуда до сих пор ведут подрывную работу на полуострове, - сказала певица.

Также она отметила, что Степанакерта может повлечь тяжелые последствия.

- Если мы сегодня отдадим Степанакерт, завтра проиграем Донецк и Луганск. Русский народ нам этого не простит. Суворов и Ушаков не простят - то, как мы разбрасываемся нашими братскими и союзными регионами в угоду туркам, - заключила певица.

Ранее в интервью "Комсомолке" Юлия Чичерина заметила, что Карабах, Белоруссия, Донбасс - звенья одной цепи.

- Считаю, что это все осколки мощнейшей в мире империи, частички моей Родины, люди, населяющие эти места мне не чужие и я буду делать все, чтобы они вновь стали частью большой России, - сказала певица, накануне побывавшая в Карабахе.

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