Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утром 29 октября в столицу Республики прибыл 99-й гумконвой из Российской Федерации. В него вошли изделия медицинского назначения для проведения процедур программного гемодиализа, антибактериальные лекарства, ферментные и иммунобиологические препараты, вакцины от гриппа, изделия для проведения высокотехнологических оперативных вмешательств в области офтальмологии и средства необходимые для лечения коронавируса.

Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В составе немало медоборудования: рентген-аппараты, аппараты для искусственной вентиляции легких и лабораторное оборудование. Общий вес груза составил примерно 65 тонн.

- Пересчет полученных препаратов и изделий уже начался сотрудниками Минздрава с целью скорейшего снабжения учреждений, испытывающих в этом острую необходимость, - заявила представитель Минздрава Марианна Сергеевна.

Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Министерство выразило благодарность России, так как все медицинские изделия необходимы жителям Республики.

Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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