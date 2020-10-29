Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Утром 29 октября в столицу Республики прибыл 99-й гумконвой из Российской Федерации. В него вошли изделия медицинского назначения для проведения процедур программного гемодиализа, антибактериальные лекарства, ферментные и иммунобиологические препараты, вакцины от гриппа, изделия для проведения высокотехнологических оперативных вмешательств в области офтальмологии и средства необходимые для лечения коронавируса.
Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В составе немало медоборудования: рентген-аппараты, аппараты для искусственной вентиляции легких и лабораторное оборудование. Общий вес груза составил примерно 65 тонн.
- Пересчет полученных препаратов и изделий уже начался сотрудниками Минздрава с целью скорейшего снабжения учреждений, испытывающих в этом острую необходимость, - заявила представитель Минздрава Марианна Сергеевна.
Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Министерство выразило благодарность России, так как все медицинские изделия необходимы жителям Республики.
Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Гумконвой из России доставил в ДНР помощь для борьбы с коронавирусом
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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