Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 октября: За все время COVID-19 выявлен у 6262 жителей Республики

За сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 159 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявили еще у 159 жителей.

- Всего по состоянию на 10.00 28 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 6262, - приводит данные Минздрав ДНР.

В здравоохранительном ведомстве Республики рассказали, что за сутки 140 человек выздоровели и были выписаны. За все время от ковидной инфекции излечились 2815 жителей.

- Кроме того, зарегистрировано 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 61 до 84 лет и женщины в возрасте от 51 до 76 лет, - говорят в министерстве, добавив, что за все время от коронавируса скончались 483 человека.

Лечение продолжают 2964 пациента.

- За сутки выявлено 203 случая пневмоний, на 12 случаев меньше, чем за прошедшие сутки, - рассказывают в Минздраве Республики. - Из них госпитализировано 117. Всего на лечении 2258 пациентов с пневмониями, из них 474 на кислородной поддержке.

Напомним, продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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