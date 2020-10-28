Как справиться с осенней хандрой в эпоху коронавируса

Чтобы побороть хандру, нужно прежде всего заботиться о себе Фото: "КП" Архив

Осенью многие люди чувствуют себя хуже, чем в другое время года. У кого-то обостряются хронические болезни, а другие жалуются на осеннюю депрессию. Но точно ли это состояние следует называть депрессией, а главное - как его преодолеть?

Достаточно ли одной таблетки

- Психотерапевты крайне не любят, когда термин депрессия используется обывателями как попало, - говорит психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко. - Депрессия - диагноз, он есть в международной классификации болезней МКБ-10, и это серьезно. Если Вы уверены, что у вас именно клиническая депрессия – вам не подружке жаловаться, а к врачу идти. Только он сможет поставить диагноз. И лучше получить направление у районного психиатра и лечиться в психиатрической клинике. Это можно делать амбулаторно и анонимно.

- То есть, выпишут пилюли, и все?

- Нет, конечно! Но для начала нормализуют сон действенными препаратами. А без рецепта вы сможете купить только пустышку в красивой упаковке. На слэнге циничных психиатров препараты такого типа называются «в пользу бедных».

Не нарвитесь на шарлатанов

- Так есть ли осенняя депрессия?

- То, что многие чувствуют осенью – снижение настроения, аппетита, утомляемость, раздражительность переходящая в плаксивость – это лучше именовать осенней хандрой. А вот потеря интереса к жизни, навязчивые мысли о смерти, невозможность встать с постели, или вставать «на зубах» - вот это, скорее всего, настоящая депрессия и нужно искать профессиональной помощи.

- А помощь специалиста обязательна?

- С хандрой можно справиться и самому, но если есть знакомый психолог – потратьте время на консультацию. Жить станет легче и в Донецке это не так уж дорого. Хотя можно нарваться на «специалиста», который захочет опустошить ваш кошелек. Экстрасенсорные методы, торговля БАДами, уникальными витаминами – внутри вас должна включиться «красная лампочка тревоги». Не давайте заработать на вашей проблеме.

- Я недавно возвращалась из Ростова в Донецк, и женщина рядом не замолкала всю шестичасовую дорогу. Все говорила – как у нее все хорошо – муж на заработках в Сибири, дети устроены, дом не разбило снарядами, только вот она в депрессии. От хорошей жизни – так подчеркнула.

- Люди иногда принимают за депрессию гораздо более опасные вещи, относящиеся к области «большой психиатрии». С этим должен разбираться специалист. Когда стены благополучия давят – можно подойти к краю бездны, как и в случае, когда кормить семью нечем, а в крыше дома – дыра от мины. Безумие может оказаться гораздо ближе, чем кажется. И если люди живут с ним годами, они не могут критически относится к своему состоянию, не понимают, насколько они причиняют вред ближним. Им нужна помощь психиатра.

Иногда лучше идти пешком

- Вы наблюдали, как люди шарахаются от того, кто кашлянул?

- Я тоже раз так закашлялся в маршрутке, и увидел горящие яростью глаза пассажиров. Хотя у нас шахтерский, промышленный город, не морской курорт, здесь кашляли и сто лет назад. Но мужчина, сидящий рядом, тут же достал пузырек и оросил себя чем – то. По запаху – водка. Все стали бояться коронавируса больше, чем в первую волну. Сейчас он стал не мифическим, а близким.

Можно дать только один совет: принимайте разумные меры предосторожности – маски, социальная дистанция. И лучше пройти пару остановок, чем ехать в переполненной маршрутке.

Чем вызвана потеря интереса к жизни?

- Хандра или снижение настроения связана с тем, что меняется продолжительность светового дня, портится погода, в природе видны признаки увядания, - говорит Виктор Смирненко. - . Аллергикам добавляет «радости» пыльца амброзии и прочих опасных растений. Пока пыльцу не смыли дожди, она очень едкая и буквально отравляет организм.

У стариков обостряются хвори, молодежь вспоминает лето и унывает еще больше. «Удаленка», кстати, тут далеко не панацея и от нее бывает только хуже – в комнате все напоминает о каникулах, а скучный преподаватель вещает с экрана компьютера, с которого за лето привык только общаться и играть. Загрустишь тут.

Эксперты советуют: Заботьтесь о себе

Если хочется спать не привычные 8 часов, а десять - надо постараться перестроить распорядок дня и спать. А вот более 12 часов в сутки спать не нужно – это уже проблемный признак и следует искать причину такого поведения.

Надо давать организму возможность адаптироваться к осени и зиме. Больше гуляйте на свежем воздухе и лучше в солнечную погоду. Если есть возможность, купите лампу, имитирующую солнечный свет.

Больше витаминов! Фреши, свежие овощи и фрукты – ваши лучшие друзья. Если нет возможности пополнить ими рацион, пейте витамины, уделяя особое внимание витамину Д. Без солнца он не вырабатывается.

Внимательно следите за своим графиком, избегайте переутомления и особенно опасайтесь эмоционального выгорания. Если чувствуйте, что работа вас мучает – возьмите лучше часть отпуска, но проведите его на природе. А вот алкоголь вам не помощник, а враг. Он только подорвет силы и усилит хандру.

Основные приемы пищи и перекусы должны происходить примерно в одно и то же время. Пейте больше жидкости, но не злоупотребляйте кофе. Придав сил на час, оно же еще на два часа чуть-чуть сил заберет.

ФОТО подпись Чтобы побороть хандру, хоть осеннюю, хоть вызванную другой причиной, нужно, прежде всего, подумать о себе

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