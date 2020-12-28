По состоянию на утро 28 декабря в ДНР подтвержденных случаев инфекции COVID-19 зарегистрировано 14671. Из них на лечении находится 4848 пациентов, выписаны 8506 человек, летальных случаев – 1317.— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 27 декабря исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, — говорится в сообщении.Также на лечение поступили еще 79 пациентов с пневмонией. Из них госпитализировали 38 человек.— Это на 13 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 38. Всего на лечении 1782 пациентов с пневмониями, из них 642 на кислородной поддержке (+17 за сутки), — напоминают в ведомстве.Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Осторожно, скользко! Что делать, если вы упали на ступеньках в общественном местеКорреспондент «Комсомолки» разбирался, кто несет ответственность за скользкие ступени в магазинах, аптеках и других публичных местах (подробнее)