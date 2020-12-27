В этом году на площади возле главной донецкой елки появились три новых артобъекта. Возле здания Минугля – беседка, рядом с фонтаном - фоторамка «Донецк-2021» и недалеко от памятника Ленину – карета. Все три фотозоны придумали и сделали сотрудники коммунального предприятия «Донецкгорсвет».- Беседку создавали специально под расположенные полукругом лавочки, - рассказал «КП» директор «Донецкгорсвета» Владимир Ткаченко. - Наши сварщики в цехе выгнули ее из металла, а маляры - покрасили. В свою очередь, электромонтеры сделали светодиодную подсветку. Над новым артобъектом два месяца трудились пять человек.Еще одна достопримечательность появилась недалеко от памятника Ленину.- Сев в карету, маленькие девочки могут ощутить себя принцессами, - рассказывает Владимир Николаевич. – Конструкция светится, и малыши выходят довольными на снимках.Возле фонтана, где на День города артисты филармонии дают концерт под открытым небом, светится фоторамка «Донецк-2021», которая предназначена для групповой съемки.Сейчас на площади нет многим полюбившихся снеговиков.- Обновим их к следующему году, - пообещал Владимир Николаевич.Площадь возле главной елки Донецка способна удивить даже искушенного гостя. Разноцветные деревья, прозванные в народе «донецкими сакурами», аллеи влюбленных, фотозоны со сказочными персонажами - всего 64 уникальных артобъекта!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мечтаю подарить своим детям гончуюВ канун Нового года Дарья Васильевна дала «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью (подробнее)