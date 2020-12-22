Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мечтаю подарить своим детям гончую

Лучший отдых – на природе. Фото: Из личного архива Дарьи МОРОЗОВОЙ

Омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарью Морозову можно увидеть не только по телевизору (с августа 2014 года на счету Дарьи Васильевны 36 обменов пленными с украинской стороной), но и в общественных местах. Недавно я удивился, когда она поинтересовалась моими делами в торговом центре. Я воспользовался случаем и узнал у Дарьи Морозовой о ее семье, о чем она мечтает и в чем черпает силы.

Дарья Васильевна. Фото: Из личного архива

ВЫСОТ ДОСТИГЛА ДАЖЕ В КУЛИНАРИИ

- Дарья, многие считают, если человек известный, то и жизнь у него не такая, как у всех.

- Это шаблон. Дома я все делаю сама. И готовлю, и убираю.

- Какие блюда вам особенно удаются?

- У меня три коронных: борщ, уха и шурпа. В борщ я не добавляю томатную пасту, а заправку делаю сама из свежих помидоров. Уху лучше всего готовить на костре. И, как положено в конце, пускай меня читатели ругают сколько угодно, необходимо влить 50 граммов водки, перемешать, и в котелок опустить обугленное дымящееся полено до полного его затухания. Полено делает аромат ухи насыщеннее.

Еще люблю удивлять своим пловом. Готовить я умею все.

Лучший отдых – на природе. Фото: Из личного архива Дарьи МОРОЗОВОЙ

- Жители Республики знают вас как Омбудсмена. А какая вы вне рабочего времени?

- Выходные у меня бывают нечасто. Обычно посвящаю их семье. У меня двое детей: Меланье 9 лет и Дамиру 3 года. В субботу или в воскресенье вся моя семья может проснуться в 6 утра и никого не волнует, что мама хочет поспать (смеется). После завтрака и каких-то домашних дел, чтобы уделить детям побольше времени, стараюсь свозить их в один из развлекательных центров. Если никуда не едем, то домой заказываем пиццу или роллы. Роллы в нашей семье – волшебная вещь. Я могу с детьми целый день смотреть мультфильмы или приключенческие фильмы.

- Какой у вас муж?

- Сильный, очень мужественный мужчина. Меня поразило его советское воспитание, принципы. Он надежная опора и плечо.

«ЧТО МОЙ КОТ ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕНЕС»

- Есть ли у вас домашние животные?

- Кот по кличке Кэп (Капитан). Вообще, я люблю собак и никогда не думала, что заведу кота. Британского котенка я увидела в социальной сети в начале 2015 года и с первого взгляда влюбилась в него. Когда приехала за ним к женщине, которая продавала котят этой породы, она показала еще более красивого, но я забрала того, за кем приезжала.

Что мой кот только не перенес. Некоторое время я жила в своем доме, и сосед, которому не нравился независимый нрав Кэпа, прострелил ему из «воздушки» лапу. В прошлом году любимец меня тоже не оставил без внимания. Он съел два с половиной метра дождика с елки; ему делали операцию на желудке.

Кэп – самый лучший кот на земле. От него нет неприятного запаха. Его не надо гладить. Если он хочет кушать или закрыт туалет, просто подходит, смотрит на меня и произносит: «Мяв». Все, мы друг друга поняли.

К тому же его практически не видно. Но если мне эмоционально плохо или кто-то в семье болеет, то он садится рядом и издает вибрирующий звук: «Муррр».

- Дарья, наверное, хотите еще завести собаку?

- Есть настойчивое желание завести собачку породы Бигль (гончая. – Авт.). Я читала, что для общения с детьми – это одна из лучших пород. Но супруг пока не особо в восторге, поскольку выгуливать придется в основном ему.

- Есть ли у вас хобби?

- До того как не началась пандемия, я одну неделю находилась на работе, а вторую - проводила в перелетах в Минск. Мы приезжали к выходным, опять суматоха. Подтягивала текущие дела, и снова отправлялись на переговоры в столицу Белоруссии. На хобби не оставалось времени. Сейчас, когда из-за распространения коронавируса границы закрыты, «Минск» проходит в режиме видеоконференции по Скайпу. Но свободного времени больше не стало – очень много работы, связанной с рассмотрением обращений граждан.

ОТДЫХ НА ВОДОЕМЕ С УДОЧКОЙ УСПОКИВАЕТ

- В чем черпаете силы?

- В общении. Я постоянно общаюсь со своими сотрудниками, с теми, кто обращается ко мне за помощью, со своей семьей, подругами, просто с людьми на улице. Это и дает заряд энергии.

Очень люблю отдыхать на природе. Чтобы быстро восстановить силы, еду на рыбалку. У меня в машине всегда есть удочка и раскладной стульчик. Безумно люблю сам процесс рыбной ловли, находиться у воды. Ловлю на червяка, благо наживку можно купить в любом рыболовном магазине. Правда, в уходящем году на рыбалке была нечасто.

- Какой стиль в одежде предпочитаете?

- Люблю свободный стиль одежды. Спортивные костюмы, джинсы, футболки. Строгий костюм надеваю в основном на работу.

СЫГРАЛО ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

- Дарья, чем вы занимались до войны?

- У меня был небольшой мебельный бизнес. Раньше много путешествовала, часто ездила в Китай. Семья у меня состоятельная, среднего звена. Я никогда не нуждалась в деньгах.

Помню, в 2014-м в Доме правительства, когда нам выдали первую зарплату, я повернулась и говорю: «Что здесь еще и деньги платят?»

- А с чего для вас все началось?

- На большом экране шел эфир телеканала «Верховная Рада». В подробностях показывали, как забивали беркутовцев. Помню, так и застыла.

Я сразу же начала вникать в происходящее. Вы помните, никто не верил, что будет война. Я тоже точно этого не знала…

Потом я вышла на Народный Совет Донецкой области. Когда у нас пошли протесты против госпереворота в Киеве, я уже была в рядах активистов. Сыграло чистое чувство справедливости.

Кэп. Фото: Из личного архива Дарья МОРОЗОВОЙ

- О чем мечтаете?

- Война началась 7 лет назад и у детей, которые стали уже 14-летними подростками, было украдено самое золотое время. Многие вещи, которые мы могли себе позволить, им недоступны. Я помню, когда сама компанией ходила на дискотеку, мы выезжали на природу с ночевкой. Сейчас же у нас комендантский час и не только.

Так вот, я мечтаю, чтобы у нашего подрастающего поколения была возможность все делать вовремя.

Еще хочу, чтобы в Донецке был аэропорт. Уверена, меня все участники Минского процесса Донецкой Народной Республики поддержат. Из Ростова-на-Дону мы уже совершили больше 450 перелетов. Это не так уж просто! Я предлагаю будущий аэропорт назвать именем Минской Контактной группы.

СПРАВКА «КП»

Морозова Дарья Васильевна родилась 27 февраля 1989 года в городе Макеевке Донецкой области Украины. Детство и юность провела на Родине. Когда в Донбассе началась война, Дарье Морозовой было 25 лет. Летом 2014 года в Шахтерске Дарья Васильевна впервые спасла мирных жителей. Когда за местной школой в 12 часов ночи шел бой, она подогнала автобус и вывезла людей. Будущая Омбудсмен регулярно эвакуировала жителей в Российскую Федерацию под артобстрелами и проводила обмены с украинской стороной. Тогда Дарья Морозова возглавляла Комитет по делам беженцев и военнопленных. А уже осенью - руководила Комитетом по развитию гражданского общества и защите прав человека. Уполномоченным по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарью Васильевну выбрали на пленарном заседании парламента тайным голосованием.

Дарья имеет два высших образования. Окончила Макеевский экономико-гуманитарный институт по специальности «Экономика предприятия» и Донецкий национальный университет по специальности «Юриспруденция».

Замужем, воспитывает дочь и сына.

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