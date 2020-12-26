В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 230 человек.- За 25 декабря проведено 581 исследование, из них выявлено 218 случаев заболевания (37,5%) и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки с выздоровлением был выписан 71 человек.За сутки от коронавируса скончались 15 жителей Республики.За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 14 523 человек. Из этого числа 8506 жителей выздоровели и были выписаны. Зарегистрировано 1302 летальных случая. Лечение продолжают 4715 пациентов.В Минздраве Республики рассказали, что за сутки выявлено 109 случаев пневмоний, на 19 случаев больше, чем за прошедшие сутки.- Из них госпитализирован 79. Всего на лечении 1744 пациента с пневмониями, из них 644 на кислородной поддержке, - сказали в здравоохранительном ведомстве.Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР муниципальные учреждения здравоохранения переходят в госсобственность: что изменитсяС 1 января медиков переведут в новый штат Министерства здравоохранения Республики (подробности)