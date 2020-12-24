С детства я помню огромные очереди ко всем аттракционам в донецком парке Щербакова, но самая большая очередь всегда была к колесу обозрения. Оно по праву было главной достопримечательностью парка. Виды, которые открывались с колеса, заставляли замирать сердце и уговаривать родителей «Ну, еще один кружочек!» Даже долгие очереди не портили впечатления. Потом я приходила сюда студенткой, а позже - приводила кататься своих детей.И вот в сентябре прошлого года произошел обрыв спицы на колесе обозрения в парке Щербакова. Не удивительно, ведь прослужило оно верой и правдой целых 38 лет! Тогда же было сделано заключение о невозможности его дальнейшей эксплуатации, что очень опечалило дончан – и без этого слишком многое у нас отняла война, а тут – символ детства нескольких поколений.Помнится, что на этой теме не преминули поспекулировать украинские патриоты в духе «пришла Россия и все пропало!»И вот новость от главы донецкой администрации Алексея Кулемзина - колесу обозрения быть! И оно будет даже круче прежнего.- Жители Ямало-Ненецкого округа подарят дончанам новый аттракцион, - сообщил глава Донецка. - На специализированном предприятии в Свердловской области уже начато его производство. Надеемся, что уже в следующем году современное и безопасное колесо обозрения появится в нашем парке.Алексей Валерьевич рассказал, что новое колесо обозрения будет высотой более 28 метров, в нем будет 18 кабинок, из которых 8 - будут отапливаемыми, а одна кабинка предусмотрена для людей с ограниченными возможностями.Вскоре в парке Щербакова начнутся работы по демонтажу старого колеса обозрения, а затем будет готовиться фундамент для нового аттракциона.Есть маркеры, по которым безошибочно понимаешь, ты - в городе. Это трамваи, троллейбусы, крупные супермаркеты, высотки и, конечно, аттракционы. И очень хорошо, что все это остается в Донецке и даже становится лучше, несмотря на войну, коронавирус и прочие напасти. А для дончан на седьмом году это еще и маркер мирной жизни. Там глядишь и аэропорт не за горами, и поезда побегут, как прежде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пушкин feat Прокофьев»: Молодежный оркестр Донецка готовит уникальное выступлениеСтихи Пушкина из «Евгения Онегина» положат на музыку Прокофьева (подробнее)