«Дед Мороз! Тест на коронавирус принес?» Стоит ли приглашать сказочного персонажа на дом

В России набирает обороты новая услуга «Дед Мороз с антителами на коронавирус» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России набирает обороты новая (старая усовершенствованная) услуга «Дед Мороз с антителами на коронавирус». Предприимчивые люди, имеющие костюмы сказочного персонажа и хоть какие-то навыки работы с публикой, предлагают свои «безопасные услуги». При этом на входе в квартиру обещают показать справку, которая говорит о наличии антител на коронавирус и отрицательном результате теста на момент своей работы.

- Вы можете заказать у нас визит на дом Деда Мороза с антителами. Наш аниматор имеет отрицательный результат теста. Обезопасьте себя и не упустите возможность порадовать своих детей поздравлениями на Новый год! - говорится в одном из таких объявлений.

«Комсомолка» решила проверить - изменили ли донецкие Дедушки Морозы форматы своей работы.

Двухслойная борода вместо маски

Объявлений «Дед Мороз на дом» в Донецке не счесть. Услуга остается популярной даже в период коронавируса. Безопасность ее остается под вопросом. В любом случае - подвергать ли себя и своих близких риску заразиться вирусом или нет - дело каждого. Не поставишь же на входе во все подъезды специальных проверяющих.

За услугу «Дед Мороз на дом» придется заплатить немало. Экспресс-поздравления стартуют от 600 рублей за 15 минут. Сказочный персонаж вместе со своей внучкой Снегурочкой поздравят с наступающим Новым годом, заслушают стихотворение, которое выучил ребенок, и подарят ему подарок, купленный родителями.

За полноценную программу длительностью 45 минут просят не меньше 1 000 рублей 30 декабря. 31 декабря - от 1 000 до 2 500 рублей. Цена зависит от времени: чем ближе к полуночи - тем дороже.

На вопрос «У вас будет справка об отрицательном результате исследования на коронавирус?» мы получили исчерпывающий ответ:

- Какие тесты? Дед Мороз с усами и бородой. Плюс ко всему - борода двухслойная. А Снегурочка может маску надеть. Ей даже так удобнее: не нужно губы красить и улыбаться.

Тренд этого сезона - видеопоздравление от Деда Мороза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дедушки идут в онлайн

Тренд этого сезона - видеопоздравление от Деда Мороза. Главное преимущество - бесконтактное общение, которое сводит риск заразиться к нулю. Минус такой услуги - слабые впечатления. Современных детей не удивишь сказочным персонажем в экране компьютера. Цена таких поздравлений ниже. В среднем - от 300 до 500 рублей.

- Если у вас один или два ребенка в возрасте от 1 до 10 лет - выбирайте персональное именное новогоднее видеопоздравление, где дети поиграют вместе с веселым зайцем, бельчатами и другими нашими персонажами. Длительность - 12 минут. Обращение по имени - 5 раз. В поздравление можно вставить сразу два имени - старшего и младшего ребенка. Седовласый Дедушка Мороз увлечет в мир волшебства и приключений. А самое главное - это безопасно и не заразно! - говорится в тексте объявления.

Все предельно ясно и понятно. Единственное, что вызывает вопрос, это «Обращение по имени 5 раз». Почему не 4 или 6? Решили спросить об этом у организаторов, но те внятно ответить не смогли. Все свелось к тому, что «так нужно!»

А мы представили, как сидит отец семейства за рюмкой чая и считает, сколько раз звучит имя ребенка:

- Петя раз, Петя два... Ты почему, борода, не доработал?

Сами с усами... и бородой

Еще один из вариантов - папа в костюме Деда Мороза. Если ребенок еще маленький и не узнает вас за бородой и гримом, вы можете переодеться в сказочного персонажа или попросить об этом кого-то из близких людей.

Плюс такого варианта - неограниченное время программы. Вы можете веселить своего ребенка, сколько хотите. Все зависит от фантазии родителей и настроения вашего чада.

Минус лишь один - необходимо приобрести костюм. Цены на новые костюмы стартуют от 3 000 рублей и достигают 30 000 и более. Все зависит от материала - его качества и красочности. На вторичном рынке можно найти более приемлемые предложения. Зато этим костюмом вы сможете пользоваться несколько лет или же сдавать его в аренду.

Тренд этого сезона - видеопоздравление от Деда Мороза Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я уже два года поздравляю дочку сам. В этом году ей исполнилось четыре. Скорее всего, позовем кого-то из родственников и хорошенько загримируем. Меня она уже узнает сто процентов, - рассказывает знакомый. - Костюм покупал года три назад на распродаже. Отдал за него около двух тысяч рублей. Валенки и посох мастерил самостоятельно.

Советы родителям

- Если вы все же решили пригласить Деда Мороза и Снегурочку на дом, постарайтесь максимально обезопасить себя и своих детей. Созвонитесь с персонажами за несколько часов до их приезда, расспросите о самочувствии и прислушайтесь к их голосу. Если слышите кашель в телефонной трубке - договоритесь об отмене заказа. Такую возможность лучше оговорить заранее.

- Как только Дед Мороз и Снегурочка придут к вам - попросите их измерить температуру тела. Самый точный результат покажет ртутный градусник. Если вы обзавелись бесконтактным измерителем, то учтите: направите градусник на лоб или запястье - температура будет занижена, так как на улице холодно. Бесконтактно лучше всего измерять температуру в ухе, переключив градусник на соответствующий режим. Это требование также следует оговорить заранее.

- Попросите сказочных персонажей надеть защитные средства. Можете выдать им заранее подготовленные маски.

- Соблюдайте дистанцию. Пусть ребенок расскажет стишок в нескольких метрах от Деда Мороза, а не у него на коленях, как это происходит обычно.

- После ухода сказочных персонажей протрите поверхности антисептическим средством и проветрите квартиру.

Компетентно

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1. Не надо расстраивать заранее ребенка фразами «праздника не будет» или «ты же знаешь, заразная болезнь» и т.п. Переформулируйте в позитивном ключе: «В этом году будем праздновать по-другому.

2. Обязательно купите и нарядите елку, даже если с деньгами туго. Пусть она будет маленькая - но будет.

3. Разработайте программу праздника, выделив время на просмотр телевизора и игру с компьютером. Сюрпризы для малыша от вас и родных должны быть обязательно! Главное – спланировать заранее.

4. Если сын или дочь ждет прихода друзей, которые точно не придут, предупредите об этом. Но максимально смягчите формулировки: Может не прийти, если кашель будет и т.п.

5. Задайте сказочный мотив вечера - в пещере, на необитаемом острове, в лесу, в избушке или что еще фантазия подскажет. А дальше руководствуйтесь логикой сказки - будет собирать дрова (спрятанные конфеты) или прятаться от медведя (плюшевого). Важно, чтобы сюжет соответствовал возрасту. Вы и сами расслабитесь, окунувшись в детство!

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