День святого Николая в Донецке: Мэр Алексей Кулемзин поздравил юных дончан

Глава администрации города выразил благодарность педагогам за их бесценный труд. Фото: администрация Донецка

В школе № 128 и яслях-саде № 168, что в Пролетарском районе Донецка, состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню святого Николая.

Алексей Кулемзин поздравил юных дончан. Фото: Администрация города Донецка

Поздравить юных дончан приехал и глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Для ребят была подготовлена интересная развлекательная программа. Они с радостью играли, водили хоровод, пели, танцевали и рассказывали стихотворения вместе с любимыми зимними персонажами - Снеговиком и Зимой.

Алексей Кулемзин поздравил юных дончан. Фото: Администрация города Донецка

- Ребята, благодарю вас за старания, желаю оставаться такими же дружными и веселыми, - сказал Алексей Валерьевич и вручил в честь праздника сладкие подарки.

Алексей Кулемзин поздравил юных дончан. Фото: Администрация города Донецка

Глава администрации города также выразил благодарность сотрудникам школы и детского сада за их бесценный труд и создание волшебной праздничной атмосферы в зале.

Алексей Кулемзин поздравил юных дончан. Фото: Администрация города Донецка

Гости тоже не остались без подарков. Малыши подготовили для них сувениры – маленькие елочки, а школьники нарисовали прекрасные картины.

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