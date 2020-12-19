В 85 классах школ ЛНР применяют здоровьесберегающие методики педагога-новатора Базарного

В школах ЛНР внедряют здоровьесберегающие методики Фото: Евгения ГУСЕВА

Здоровьесберегающие технологии, разработанные российским ученым, врачом, педагогом-новатором Владимиром Базарным, применяют в 85 классах общеобразовательных школ Республики. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

- Это так называемые зрительные зарядки, обучения с переменой положения и так далее. Приятно, что количество таких классов в Республике с каждым годом увеличивается, - сказал он.

Обучение с применением таких методик организовывается по инициативе родителей учеников.

Первые в ЛНР классы, обучение в которых осуществляться по системе Базарного, открылись в луганских общеобразовательных школах №17 и №30 в 2017 году.

Владимир Базарный больше 30 лет посвятил решению демографической проблемы путем сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений.

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