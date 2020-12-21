Какими будут социальные пособия в республиках Донбасса

Размер пособия на ребенка до трех лет возрастет в республиках до 4 тысяч рублей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Во время Прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным 15 декабря министр труда и социальной политики Лариса Толстыкина рассказала о повышении размеров выплат социальных пособий в 2021 году.

- В 2021 году повышение размеров социальных пособий будет проведено в два этапа – в январе и июле. Оно коснется 12 из 14 видов социальных пособий для 29 категории получателей, – рассказала руководитель ведомства.

Далее министр подробнее остановилась непосредственно на видах социальных пособий.

- Большое внимание со стороны государства уделяется семьям с детьми. Так, размер выплаты по беременности и родам с января будет увеличен с 4 500 руб. до 5 400 рублей. Помощи при рождении ребенка – почти на полторы тысячи рублей, и составит 22 тысячи рублей. Размер пособия на ребенка до трех лет возрастет также на полторы тысячи рублей - до 4 тысяч рублей.

Тем временем, в соседней Республике - ЛНР - Правительство приняло 18 декабря постановление №1014/20, которым увечило размеры почти всех видов соцпособий. Размеры государственной помощи жителям ЛНР такие же, как и в ДНР.

С 1 января 2021 года устанавливаются следующие размеры государственных социальных пособий (помощи):

а) единовременное пособие по беременности и родам – 5 400 рублей;

б) единовременное пособие при рождении ребенка – 22 000 рублей;

в) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста – 4 000 рублей;

г) ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям) – 2 200 рублей на каждого ребенка;

д) ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам):

одиноким матерям (отцам) – 1 800 рублей на каждого ребенка;

одному из родителей детей, в случае смерти одного из родителей, который не получает на них пенсию (социальную пенсию) в связи с потерей кормильца – 5 760 рублей на каждого ребенка;

е) ежемесячное пособие малообеспеченным семьям – 3 000 рублей;

доплата на ребенка в малообеспеченной семье – 850 рублей на каждого ребенка;

ж) ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях:

на ребенка в возрасте до шести лет – 8 220 рублей;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 9 350 рублей;

з) ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством:

на ребенка в возрасте до шести лет – 8 220 рублей;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 9 350 рублей;

и) ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию:

достигшим пенсионного возраста – 4 800 рублей;

инвалидам I группы (подгруппа А) – 5 760 рублей;

инвалидам I группы (кроме подгруппы А) – 5 520 рублей;

инвалидам II группы – 5 040 рублей;

инвалидам III группы – 4 800 рублей;

к) ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, – 500 рублей;

л) ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I, II группы вследствие психического расстройства – 5 000 рублей;

м) ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, – 2 000 рублей на каждого ребенка;

н) ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства:

I группы (подгруппа А) – 9 960 рублей;

I группы (подгруппа Б) – 8 960 рублей;

II группы – 5 760 рублей;

III группы – 5 500 рублей;

о) ежемесячная государственная социальная помощь на детей-инвалидов – 5 760 рублей;

п) надбавка на уход за детьми-инвалидами:

за ребенком-инвалидом в возрасте до шести лет, отнесённым к подгруппе А, – 2 990 рублей;

ребенком-инвалидом в возрасте от 6 до 18 лет, отнесённым к подгруппе А, – 4 200 рублей;

ребенком-инвалидом в возрасте до шести лет – 840 рублей;

ребенком-инвалидом в возрасте от 6 до 18 лет – 1 380 рублей;

р) государственное денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям – 3 100 рублей на каждого ребенка.

Напомним, что в январе в республиках вырастет на 17% размер минимальной пенсии – с 4800 до 5 616 рублей.

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