Какими будут социальные пособия в республиках Донбасса

Размер пособия на ребенка до трех лет возрастет в республиках до 4 тысяч рублей
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
Во время Прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным 15 декабря министр труда и социальной политики Лариса Толстыкина рассказала о повышении размеров выплат социальных пособий в 2021 году.
- В 2021 году повышение размеров социальных пособий будет проведено в два этапа – в январе и июле. Оно коснется 12 из 14 видов социальных пособий для 29 категории получателей, – рассказала руководитель ведомства.
Далее министр подробнее остановилась непосредственно на видах социальных пособий.
- Большое внимание со стороны государства уделяется семьям с детьми. Так, размер выплаты по беременности и родам с января будет увеличен с 4 500 руб. до 5 400 рублей. Помощи при рождении ребенка – почти на полторы тысячи рублей, и составит 22 тысячи рублей. Размер пособия на ребенка до трех лет возрастет также на полторы тысячи рублей - до 4 тысяч рублей.
Тем временем, в соседней Республике - ЛНР - Правительство приняло 18 декабря постановление №1014/20, которым увечило размеры почти всех видов соцпособий. Размеры государственной помощи жителям ЛНР такие же, как и в ДНР.
С 1 января 2021 года устанавливаются следующие размеры государственных социальных пособий (помощи):
а) единовременное пособие по беременности и родам – 5 400 рублей;
б) единовременное пособие при рождении ребенка – 22 000 рублей;
в) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста – 4 000 рублей;
г) ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям) – 2 200 рублей на каждого ребенка;
д) ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам):
одиноким матерям (отцам) – 1 800 рублей на каждого ребенка;
одному из родителей детей, в случае смерти одного из родителей, который не получает на них пенсию (социальную пенсию) в связи с потерей кормильца – 5 760 рублей на каждого ребенка;
е) ежемесячное пособие малообеспеченным семьям – 3 000 рублей;
доплата на ребенка в малообеспеченной семье – 850 рублей на каждого ребенка;
ж) ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях:
на ребенка в возрасте до шести лет – 8 220 рублей;
на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 9 350 рублей;
з) ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством:
на ребенка в возрасте до шести лет – 8 220 рублей;
на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 9 350 рублей;
и) ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию:
достигшим пенсионного возраста – 4 800 рублей;
инвалидам I группы (подгруппа А) – 5 760 рублей;
инвалидам I группы (кроме подгруппы А) – 5 520 рублей;
инвалидам II группы – 5 040 рублей;
инвалидам III группы – 4 800 рублей;
к) ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, – 500 рублей;
л) ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I, II группы вследствие психического расстройства – 5 000 рублей;
м) ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, – 2 000 рублей на каждого ребенка;
н) ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства:
I группы (подгруппа А) – 9 960 рублей;
I группы (подгруппа Б) – 8 960 рублей;
II группы – 5 760 рублей;
III группы – 5 500 рублей;
о) ежемесячная государственная социальная помощь на детей-инвалидов – 5 760 рублей;
п) надбавка на уход за детьми-инвалидами:
за ребенком-инвалидом в возрасте до шести лет, отнесённым к подгруппе А, – 2 990 рублей;
ребенком-инвалидом в возрасте от 6 до 18 лет, отнесённым к подгруппе А, – 4 200 рублей;
ребенком-инвалидом в возрасте до шести лет – 840 рублей;
ребенком-инвалидом в возрасте от 6 до 18 лет – 1 380 рублей;
р) государственное денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям – 3 100 рублей на каждого ребенка.
Напомним, что в январе в республиках вырастет на 17% размер минимальной пенсии – с 4800 до 5 616 рублей.
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