Кто из жителей ДНР может не платить за услуги ЗАГС

Элеонора Калугина рассказала о порядке предоставления платных услуг в отделах ЗАГС. Фото: minjust-dnr.ru

В ДНР стали привычными очереди перед отделами ЗАГС. И связано это не только с тем, что люди стали больше жениться, разводиться или детей рожать. Часто жители Республики обращаются за дубликатами свидетельств о рождении. Они необходимы при оформлении паспортов ДНР и РФ. Всем ли дончанам нужно платить за услуги ЗАГС? Есть ли исключения? В Министерстве юстиции ДНР разъяснили порядок предоставления платных услуг.

- Порядок и перечень платных услуг в отделах ЗАГС установлен временным положением, утвержденным постановлением Совета Министров ДНР № 5-23 от 09.04.2015 года. А размер платы - приказом министра юстиции № 593 от 09.09.2015 года, - сообщила главный специалист отдела пресс-службы Минюста Элеонора Калугина.

Она уточнила, что относится к платной услуге. Это консультации, помощь в заполнении заявлений, анкет, проведение обрядов регистрации рождения и брака, повторная выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Оплачиваются услуги в отделениях ЦРБ до регистрации актов гражданского состояния и подачи соответствующих заявлений. Причем сотрудники отделов ЗАГС обязаны предупредить граждан о стоимости услуги. Подтверждением оплаты является квитанция с отметкой банка.

Впрочем, все жители Республики освобождаются от уплаты пошлины за внесение исправлений, изменений в записи актов гражданского состояния и выдачу свидетельств, в связи с ошибками, допущенными по вине сотрудников, которые проводили регистрацию актов.

Также не нужно платить за внесение изменений в записи актов о рождении и выдачу свидетельств о рождении в связи с усыновлением, установлением отцовства.

Кроме этого, от уплаты пошлины освобождаются:

— инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизан), которые погибли или пропали без вести, участники боевых действий и приравненные к ним в установленном порядке лица;

— граждане, отнесенные к категориям 1-4 пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

— инвалиды детства;

— инвалиды І и ІІ групп;

— комиссованные военнослужащие подгруппы А, подгруппы Б, члены семей погибших (умерших) защитников ДНР.

- Для подтверждения льготной категории, являющейся основанием для освобождения от уплаты республиканской пошлины, заявителю необходимо предъявить соответствующий документ, — отметила Элеонора Калугина.

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