Звезду сериала «СашаТаня» из ДНР внесли в список угроз нацбезопасности Украины (архивное фото) Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что звезду сериала «СашаТаня» и «Универ» родом из Донецкой Народной Республики Валентину Рубцову внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Этот список ведет Минкультуры Украины.

- Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него лиц: Гасанов Аким Владимирович, Рубцова Валентина Павловна, - говорится в тексте приказа Минкультуры Украины.

Начиная с 2015 года в этот список попали более 200 деятелей культуры, публично поддерживающих политику РФ в отношении Украины.

Напомним, что Валентина Рубцова родилась в Макеевке. С 1994 по 1996 год работала в Донецком областном театре юного зрителя. В 1996 году поступила в РАТИ-ГИТИС на курс актерского мастерства. В популярном сериале «Универ», который стал одним из любимых для всех жителей России, начала сниматься в 2008 году.

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