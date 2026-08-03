В ДНР с еще большим размахом провели ежегодный фестиваль единоборств. Фото: «Народная Дружина» в ДНР

В Донецкой Народной Республике провели ежегодный фестиваль единоборств «Сила Донбасса». В этот раз он прошел с еще большим размахом. Спортивные мероприятие состоялось на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак». Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе «Народной Дружины» в ДНР.

- Донбасс всегда славился успехами в единоборствах, и боевые действия, никакие условия не могут помешать нам проводить подобные мероприятия. 12 лет подряд мы проводим этот фестиваль ко Дню воздушно-десантных войск. За это время прошло уже 35 турниров, которые объединили более 700 спортсменов из России, Бразилии, Сербии, Ирана, Армении, Донецкой и Луганской Республик, - рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

В одном из профессиональных поединков бойцы выступили в рыцарских доспехах. А главным сражением вечера стал легендарный поединок двух профессиональных бойцов – яркое сражение за титул с уважением к сопернику.

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