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НовостиОбщество2 августа 2026 12:53

Глава ДНР поздравил всех причастных с Днем Воздушно-десантных войск

Пушилин пожелал «крылатой пехоте» крепкого здоровья и новых успехов в ратном деле
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Денис Пушилин. Фото: max.ru/PushilinDenis

Денис Пушилин. Фото: max.ru/PushilinDenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил с Днем Воздушно-десантных войск России всех причастных.

– Десантники – это всегда яркий след в военной истории России, постоянная готовность, решимость и профессионализм. Бойцы ВДВ неизменно оказывались там, где ситуация была самой сложной, а риск – максимальным, – сказал Пушилин.

Также руководитель региона рассказал о недавнем подвиге двух бойцов спецназа. Во время боев за Шевченко (Добропольское направление) они две недели находились в тылу врага. В сложнейших условиях передавали командованию точные координаты противника. Действия отважных десантников предопределили исход боев – поселок был освобожден.

Глава ДНР пожелал десантникам здоровья, стойкости и новых успехов в ратном деле.

– Пусть каждый бой приближает общую победу, а голубой берет всегда остается предметом гордости и уважения, – сказал он.

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