В Донецке на спортивном фестивале 25 семей сдали ГТО

На одной площадке объединили сразу два проекта - фестиваль «Семейная команда» и Всероссийскую игру «Семейная зарница». Фото: «Движение Первых»

1 августа в спорткомплексе «Донецк» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» прошел семейный спортивный фестиваль. «Движение Первых» совместно с Юнармией объединили проекты «Семейная команда» и «Семейная зарница». В состязаниях приняли участие 25 семей; самой юной участницей стала двухлетняя Анастасия.

Семьи сдавали нормативы ГТО, играли в футбол, волейбол, бадминтон, баскетбол, пробовали силы в перетягивании каната, прыжках в мешках и беге с препятствиями. Для любителей военно-патриотических дисциплин работали военизированная эстафета, точка РХБЗ, страйкбольный тир и лазертаг. Для отдыха и досуга гостям предлагали настольные игры, мастер-класс по рисованию и аквагрим.

По словам первого зампредседателя Совета регионального отделения «Движения Первых» ДНР Ангелины Липко, фестиваль ежегодно собирает активные семьи, а программа рассчитана на участников любого возраста и уровня подготовки.

Участницы Алина и Юлия Футулуйчук рассказали, что пришли на фестиваль благодаря маме и поддерживают спортивный образ жизни:

- Мы пришли сюда вместе, потому что мы за спорт! К сожалению, участвуем без папы, но он у нас тоже спортивный - часто тренируется дома, доказывая, что не обязательно ходить в спортзал, главное - желание.

Фестиваль завершился розыгрышем призов. Больше всех повезло семье Бурык-Мартыновых: родители вместе с двумя дочерьми выиграли два подарка, включая умную колонку.

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