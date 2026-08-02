День ожидается ясным и солнечным, без осадков. Фото: ТГ/Кулемзин

В воскресенье синоптики обещают жителям и гостям столицы ДНР по-настоящему знойный день: температура воздуха поднимется до рекордных отметок. При этом осадков не предвидится. Расскажем, какой будет погода в Донецке 2 августа 2026 года.

Температура воздуха

Утром воздух прогреется до +20-21°C. Уже к полудню жара начнет набирать силу - синоптики прогнозируют повышение температуры до +29-30°C. Ночью температура снизится незначительно, оставаясь на отметке +25-27°C.

Осадки

День ожидается ясным и солнечным, без осадков. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 2-3 м/с. При этом возможны кратковременные порывы, достигающие 7-8 м/с.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется стабильным и будет находиться в пределах нормы - около 745-746 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

2 августа по народному календарю отмечается Ильин день - православная церковь чтит память пророка Илии, одного из величайших святых Ветхого Завета. В народной традиции этот праздник называли «грозным»: считалось, что именно Илье-пророку подвластны грозы и молнии.

Ильин день символизировал рубеж между летом и осенью. В народе говорили: «На Илью до обеда - лето, а после обеда - осень». С этого дня крестьяне начинали готовиться к жатве, а ночи постепенно становились длиннее и прохладнее - лето медленно уступало место осени.

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