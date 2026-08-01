В Мариуполе прошел первый выпуск специалистов Донецкого филиала академии МВД

Молодым офицерам вручили дипломы и нагрудные знаки. Фото: МВД по ДНР

В Мариуполе состоялось знаковое событие - первый выпуск специалистов Донецкого филиала Волгоградской академии МВД России. В торжественной обстановке молодым лейтенантам вручили дипломы о высшем образовании и нагрудные знаки, подтверждающие окончание ведомственного учебного заведения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

С напутствием к выпускникам обратился временно исполняющий обязанности начальника Донецкого филиала академии Ильяс Касаев. Он подчеркнул особую значимость момента, отметив, что нынешние выпускники - это новое поколение офицеров, принимающих эстафету служения Отечеству в непростое время.

- Вы с честью преодолели трудный путь, освоили профессиональные знания и впитали в себя дух российской правоохранительной школы, - отметил он.

Заместитель министра внутренних дел по ДНР, генерал-майор полиции Александр Крайнюк заявил, что после месяца отпуска выпускники приступят к службе.

- Мы с нетерпением и трепетом ждем ваш выпуск, - сказал он.

О важности преемственности офицерских традиций говорил и первый руководитель Донецкого филиала академии, полковник полиции в отставке Олег Берест. Он подчеркнул, что этот выпуск стал первым в истории филиала.

Участники церемонии почтили память курсантов и сотрудников МВД, погибших на службе, минутой молчания. Завершилось мероприятие традиционной церемонией прощания выпускников со знаменем академии.

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