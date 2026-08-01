В Тельманово восстановили водоснабжение для 3 тысяч человек

В поселке Тельманово успешно завершили аварийно-восстановительные работы на аварийном водопроводе. Фото: ГУП ДНР «Вода Донбасса»

В поселке Тельманово успешно завершили аварийно-восстановительные работы на водопроводе: водоснабжение для порядка 3 тысяч местных жителей было стабилизировано. Об этом сообщили в компании «Вода Донбасса».

Авария произошла в районе переулка Школьного и улицы Октябрьской. Уже 29 июля на место была направлена ремонтная бригада в составе 6 специалистов и 2 единиц спецтехники.

Им предстоял большой объем работ: потребовалось провести земляные работы с разработкой грунта, чтобы получить доступ к поврежденному участку трубопровода. Диаметр трубы составляет 300 мм, поэтому устранение порыва требовало точности и соблюдения технологических норм.

Сотрудники предприятия оперативно локализовали проблему и восстановили целостность водопровода.

- Это позволило минимизировать количество аварийных ситуаций и стабилизировать водоснабжение для 3 тысяч жителей, - заявили в «Воде Донбасса».

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