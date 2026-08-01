В ДНР обсудили сохранение духовных скреп Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР особое внимание уделяют сохранению культуры и исторической правды. На заседании Совета по сохранению и укреплению традиционных ценностей Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что в условиях специальной военной операции эта работа выходит за рамки идеологии и приобретает цивилизационное значение.

Он отметил, что деятельность в этой сфере ведется в соответствии с основами государственной политики, утвержденными указом Президента России Владимира Путина, и опирается на уникальный опыт Донбасса. По словам Пушилина, именно внутренняя тяга жителей Республики к своим корням и культуре стала тем стержнем, который помогал им выстоять даже в самых сложных условиях - в том числе под непрекращающимися обстрелами с 2014 года.

- Мы не имеем права отступать от того, что по-настоящему дорого людям, - заявил Глава ДНР.

Особое внимание в ДНР уделяют воспитанию подрастающего поколения. Сейчас в начальных классах уже проходят курсы по укреплению традиционных ценностей. В планах - актуализировать программы и сделать акцент на адресной работе с подростками от 12 лет и старше.

Важную роль в этой работе играет тесное взаимодействие с Русской Православной Церковью. При этом Пушилин напомнил, что Донбасс - многонациональный край, где традиционно с уважением относятся ко всем религиям, а православие и объединяющая роль русского народа исторически служат основой единства региона.

В ДНР прошло заседание Совета по сохранению и укреплению традиционных ценностей max.ru/PushilinDenis

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