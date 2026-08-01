В Мариуполе провели большой субботник в сквере 40-летия Победы

В Мариуполе продолжают благоустраивать городские пространства. Фото: max.ru/channel_KoltsovAnton

В Мариуполе продолжают благоустраивать городские пространства: очередной большой субботник прошел в сквере 40-летия Победы. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

К наведению порядка в любимом месте отдыха горожан присоединились сотрудники городской администрации и районной управы, представители общественных организаций, участники проекта «Управдом» партии «Единая Россия», молодежные активисты и старшие по домам.

Особую признательность за вклад в преображение сквера глава города выразил партнерам из Тульской области - регион-шеф оказал существенную поддержку, благодаря чему сквер в этом году фактически обрел «вторую жизнь» и теперь привлекает сотни мариупольцев.

Работы по улучшению городской среды не останавливаются.

- На очереди - масштабная уборка в парке «Патриот», - заявил Антон Кольцов.

Глава города призвал жителей Мариуполя не оставаться в стороне и вместе делать места отдыха чище и уютнее.

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