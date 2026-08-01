Педагог из ДНР вышла в полуфинал Всероссийского конкурса «Классная тема!»

Впереди у педагога очный этап состязания, который пройдет в Москве. Фото: Администрация Донецка

Учитель русского языка и литературы специализированной школы № 135 из Донецка Виктория Новикова вышла в полуфинал Всероссийского конкурса «Классная тема!». Об этом сообщили в администрации города.

Впереди у педагога очный этап состязания, который пройдет в Москве. За звание лучшего учителя будут бороться 35 сильнейших педагогов, отобранных из разных регионов России.

Конкурс «Классная тема!» проводится уже пятый год подряд. Проект реализуется Министерством просвещения Российской Федерации совместно с телеканалом «Россия» по поручению Президента РФ. Он входит в федеральный проект «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».

Глава Донецка Алексей Кулемзин поздравил Викторию Новикову с успешным прохождением отборочного этапа.

- Поздравляю с выходом в полуфинал и желаю дальнейших успехов на всех этапах конкурсного отбора! - отметил он.

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