Пушилин отметил важность работы тыла для обеспечения армии

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих, гражданских специалистов и ветеранов Тыла Вооруженных Сил РФ с профессиональным праздником. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих, гражданских специалистов и ветеранов Тыла Вооруженных Сил РФ с профессиональным праздником. В своем обращении он особо отметил значимость работы тыловиков для боеспособности армии.

По словам Пушилина, надежный тыл остается фундаментом успешного выполнения задач Вооруженных Сил. Глава ДНР напомнил, что традиции тылового обеспечения уходят корнями в далекое прошлое: начало системной организации снабжения армии было положено еще в 1700 году, когда Петр Первый подписал указы о создании Провиантского и Особого приказа. Важной вехой в истории тыловых структур стал и 1941 год - 1 августа был издан приказ о формировании Главного управления тыла Красной Армии.

- Менялись поколения, условия службы, но неизменным осталось главное: без надежного тыла армия не может выполнять свои задачи, - отметил он.

Сегодняшние специалисты тыла, как подчеркнул Пушилин, достойно продолжают эти традиции. Их ежедневный труд - это исправные боевые машины, вовремя доставленные боеприпасы, своевременная медицинская помощь и многое другое. Такая работа требует не только профессионализма, но и максимальной самоотдачи, точности и оперативности.

- Жители Донбасса знают, как никто другой: успех на передовой зависит от общей работы всех, кто выполняет свои задачи на фронте и в тылу. Эта сплоченность помогает нам пройти через самые тяжелые испытания, - заявил руководитель Республики. - Спасибо за ваш вклад в приближение Победы. С праздником!

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