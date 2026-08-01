В Донецке проверили работу пригородных автобусов

В ходе проверки инспекторы оценили работу транспорта сразу по нескольким направлениям. Фото: Минтранс ДНР

Минтранс ДНР продолжает контролировать качество пассажирских перевозок: по поручению руководства Республики специалисты ведомства вместе с контрольно-диспетчерской службой предприятия «Автовокзалы Донбасса» провели мониторинг межмуниципальных автобусных маршрутов, отправляющихся с автостанции «Южный» в Донецке.

В ходе проверки инспекторы оценили работу транспорта сразу по нескольким направлениям. Были осмотрены 10 автобусов, задействованных на маршрутах «Донецк - Докучаевск», «Донецк - Дебальцево», «Донецк - Мариуполь», «Донецк - Харцызск», № 111 «Донецк - Макеевка», «Макеевка - Донецк», «Донецк - Кировское» и «Донецк - Шахтерск».

Результаты мониторинга показали, что транспорт находится в удовлетворительном состоянии, а график движения на момент проверки не нарушался. В салонах размещена вся необходимая визуальная информация для пассажиров.

При этом средства безналичной оплаты проезда (валидаторы) установлены не во всех автобусах: их нет на маршрутах № 111 «Донецк - Макеевка», «Донецк - Дебальцево» и «Донецк - Докучаевск».

С водителями провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил перевозок пассажиров и багажа, в том числе обязательной выдаче проездных билетов и корректном общении с пассажирами.

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