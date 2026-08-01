В ДНР формируют запас резервных источников электропитания к зиме

В Донецкой Народной Республике активно готовятся к осенне-зимнему периоду и ожидаемо прогнозируют возрастание нагрузки на энергетическую инфраструктуру и системы жилищно-коммунального хозяйства. Власти ставят задачу обеспечить гарантированный набор услуг даже в сложных условиях. Об этом заявил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков по итогам расширенного совещания с участием заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Алмаза Хусаинова и заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака, которое прошло накануне в Доме Правительства.
По словам Черткова, фактически подготовка к новому отопительному сезону стартовала еще до завершения предыдущего. Сейчас перед Республикой стоит масштабный комплекс задач.
В их числе - развитие децентрализованных систем электро- и теплоснабжения, установка дополнительных резервных источников энергии на ключевых объектах, а также ревизия и пополнение аварийного запаса. Отдельное внимание уделяется укомплектованию ремонтных бригад необходимой спецтехникой и квалифицированным персоналом.
Все решения и поручения, выработанные в ходе совещания, взяты на контроль.
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