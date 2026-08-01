День пройдет без осадков - небо будет ясным на протяжении всего дня. Фото: ТГ/Кулемзин

В субботу в столице ДНР ожидается жаркий и солнечный день. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Расскажем, какой будет погода в Донецке 1 августа 2026 года.

Температура воздуха

Утром температура воздуха составит +18-19°C. Днем воздух прогреется до +27-28°C. Ночью температура также останется на комфортном уровне, прогнозируется около +23-24°C.

Осадки

Суббота пройдет без осадков: небо будет ясным на протяжении всего дня. Ветер ожидается преимущественно северного и северо-восточного направления со скоростью 2-3 м/с. Возможны кратковременные порывы до 6-7 м/с.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы - на уровне 744-745 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

1 августа в народном календаре отмечается Макринин день - в честь преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого. С юных лет она посвятила себя духовной жизни, помогала нуждающимся, заботилась о больных и в конце жизни обрела дар исцеления.

С этим днем связано несколько народных обычаев. Если стояла сухая погода, женщины и девушки проводили обряд «мокрины», чтобы вызвать дождь: брали колосья, несли к реке и опускали в воду. Считалось, что добиться благосклонности высших сил можно только с чистыми помыслами.

Знахари и травницы в этот день отправлялись собирать лекарственные растения - по поверьям, 1 августа они обладали особой целебной силой. Дата также считалась подходящей для домашних дел: хозяйки наводили порядок в доме и на огороде, а вечером вся семья собиралась за общим столом, чтобы поблагодарить лето за щедрость.

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