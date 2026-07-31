Десять мирных жителей пострадали в ДНР из-за атак БПЛА ВСУ и детонации ВОП

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

31 июля в ДНР в результате атак ударных беспилотников ВСУ и детонации взрывоопасных предметов (ВОП) пострадали десять мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Самая тяжелая ситуация сложилась на трассе 21К-08 в Амвросиевском муниципальном округе, где дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Краснодар - Донецк. В результате удара пострадали восемь человек (у четверых - ранения средней степени тяжести): женщины 1994, 1965, 1963 и 1982 годов рождения, мужчины 1962, 2000 и 1981 годов рождения, а также мальчик 2014 года рождения.

В Калининском районе Горловки тяжело ранена женщина 1957 года рождения. Еще один пострадавший - мужчина 1954 года рождения - получил ранения средней степени тяжести в Никитовском районе Горловки из-за детонации взрывоопасного предмета.

По словам Дениса Пушилина, всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, атаки привели к повреждению гражданской инфраструктуры. В городских округах Горловка, Торез, Харцызск, а также в Амвросиевском и Тельмановском муниципальных округах повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали рейсовый автобус, троллейбус, спецтехника, два легковых автомобиля и пять грузовиков.

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