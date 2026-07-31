Часть рынка «Аквилон» в Донецке демонтируют в связи с ремонтом водовода

Реконструкция водовода должна помочь решить проблему с водоснабжением. Фото (архив): Минстрой ДНР

В Донецке приступают к реконструкции водовода, в связи с чем будет закрыта и разобрана хозяйственно-строительная часть рынка «Аквилон». Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

По его словам, демонтаж торговых рядов необходим для решения системной проблемы с водоснабжением. При этом власти признают, что такие меры создают неудобства - прежде всего для предпринимателей, которые торгуют здесь.

Чтобы минимизировать потери для бизнеса, власти приняли ряд поддерживающих мер. Договоры аренды продлят до 31 декабря 2026 года. Кроме того, владельцам торговых точек предложат свободные места на вещевой и автомобильной частях рынка.

Кроме того, после поступивших жалоб жителей Андрей Чертков поручил немедленно открыть все проходы и проезды через работающую часть рынка «Аквилон».

- Жители микрорайона, особенно пожилые люди, не должны обходить огромный рынок, чтобы попасть на другую сторону улицы Горная, - подчеркнул он.

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