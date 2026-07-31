Жителей Мариуполя приглашают на выставку пейзажных картин

На открытии выставки автор лично пообщалась с гостями. Фото: Администрация Мариуполя

Жителей Мариуполя приглашают познакомиться с творчеством Виктории Ольховой: в городском краеведческом музее открылась ее персональная выставка. В двух залах музея представлены около 50 пейзажных работ, в которых художница запечатлела красоту родного края и разных уголков России.

Виктория Викторовна - член Союза акварелистов России и Международного союза педагогов-художников. Ее мастерство отмечено на всероссийском и международном уровнях. В своих работах она виртуозно сочетает разные техники: нежная акварель соседствует с выразительным маслом, а насыщенные цвета и уверенные мазки помогают передать очарование природы.

На открытии выставки автор лично пообщалась с гостями: она провела для посетителей интересную экскурсию и поделилась историями создания своих картин.

- Насладиться творчеством художницы мариупольцы смогут до 30 августа с 10:00 до 16:30, выходные дни - понедельник и вторник, - сообщили в администрации города.

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