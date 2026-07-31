Подать документы на компенсацию за утраченное жилье в ДНР можно через «Госуслуги»

Многие граждане сейчас находятся в других регионах, и возможность подать заявление дистанционно - не просто удобство, а реальная помощь. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Жители ДНР получили возможность подать документы на компенсацию за утраченное жилье и имущество без посещения госорганов - теперь это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги». О нововведении сообщил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков.

По его словам, дистанционный формат подачи документов - не просто шаг к цифровизации, а важная мера поддержки для многих жителей региона.

- Многие наши граждане сейчас находятся в других регионах, и возможность подать заявление дистанционно - не просто удобство, а реальная помощь, - заявил он.

Глава Правительства ДНР выразил благодарность коллегам из Министерства труда Республики и Министерства цифрового развития России за продуктивное сотрудничество.

- Вместе делаем государственные услуги доступнее, - отметил он.

Подать документы можно по следующим ссылкам:

https://www.gosuslugi.ru/680596/1/form

https://www.gosuslugi.ru/680608/1/form

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