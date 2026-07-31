Парк «Россия - Моя история» в Донецке посетили уже почти 90 тысяч человек

Этот парк - это не просто музейное пространство, а площадка, где через историю и живое общение у молодежи формируются гражданская ответственность и любовь к Родине. Фото: ТГ/Толстыкина

Мультимедийный парк «Россия - Моя история» в Донецке посетили почти 90 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

Она напомнила, что парк открылся по поручению Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и сегодня выполняет роль образовательного и просветительского центра. Его экспозиции знакомят с ключевыми этапами истории России, выдающимися деятелями и наследием Донбасса. Особое внимание уделено региональным выставкам «Памятные и заповедные места Донбасса» и «Трудовая доблесть Донбасса».

В парке активно реализуются образовательные проекты: «Мастерская просветительских решений», «Донбасс: территория увлечений и творчества», а также программы для школьников и студентов «Память молодых» и «Школа юного экскурсовода». Отдельное направление - патриотическое воспитание: в рамках проектов «Диалог с героем» и «Воин просвещает» проходят встречи с участниками СВО, тематические кинопоказы и «Уроки в музее» для педагогов.

- Сегодня парк «Россия - Моя история» - это не только современное музейное пространство, но и площадка, где через историю, культуру и живое общение формируются гражданская ответственность, любовь к Родине и интерес молодежи к ее прошлому и будущему, - заявила вице-премьер.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Мариуполя оценил подготовку к открытию нового молодежного центра

В Мариуполе появится современный центр для молодежи (подробнее)