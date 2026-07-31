Небо над городом будет ясным, осадков не ожидается. Фото: ТГ/Кулемзин

В пятницу жителей и гостей столицы ДНР ждет по-настоящему летний день - синоптики прогнозируют жаркую и ясную погоду без осадков. Такие условия отлично подойдут для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Расскажем, какой будет погода в Донецке 31 июля 2026 года.

Температура воздуха

Утром воздух прогреется до +15-16°C. К середине дня станет гораздо жарче: столбики термометров поднимутся до отметки +25-27°C. Ночью температура снизится, но незначительно - ожидается около +22-23°C, что сохранит ощущение летнего тепла.

Осадки

Небо над городом будет ясным, осадки не прогнозируются. Ветер преимущественно северного и северо-западного направления будет умеренным – 2-3 метра в секунду, но возможны кратковременные порывы до 7-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы - около 744-745 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

По народному календарю 31 июля отмечается Омельянов день. В православной традиции в этот день вспоминают святого мученика Емилиана Доростольского, пострадавшего за веру в IV веке при императоре Юлиане Отступнике.

На Руси к этому дню обычно завершали жатву, и крестьяне могли немного передохнуть, однако день все равно посвящали домашним хлопотам и труду.

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